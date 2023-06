Una mamma all'improvviso stasera su Canale 5: cast e trama del film di Claudio Norza

Stasera 27 giugno Canale 5 in prima serata manda in onda Una mamma all'improvviso, film ad episodi di Claudio Norza: cast e trama

Una mamma all'improvviso è il film che Canale 5 manda in onda stasera 27 giugno in prima serata. La pellicola, diretta da Claudio Norza, è stata prodotta da Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Una mamma all'improvviso: Trama

Claudia, una giovane madre di poco più di trent'anni, si sveglia da un coma che ha durato 17 anni. Dopo aver superato lo shock iniziale, Claudia riprende la sua vita come se non si fosse mai interrotta, comportandosi ancora come una adolescente. Tuttavia, i suoi atteggiamenti turbano non poco sua figlia Michela, la vera protagonista di questa storia. Michela, infatti, è un'adolescente che ha vissuto senza sua madre fin dalla nascita, essendo stata in coma sin dall'inizio.

Nonostante la mancanza di una figura materna diretta, Michela ha affrontato la sua adolescenza a pieno ritmo, dimostrando una maturità mentale superiore alla sua età. I nonni e la comunità degli amici di Claudia, che l'hanno accolta come una figlia, hanno formato la famiglia di Michela e si sono presi cura di lei nel corso degli anni.

Una mamma all'improvviso: Curiosità

Una mamma all'improvviso è composto da due episodi diretti da Claudio Norza e scritto da Luca Biglione. Le riprese sono state girate a Roma.

Una mamma all'improvviso: Trailer

Il trailer del film è disponibile nella clip caricata su Mediaset Infinity .

Una mamma all'improvviso: Attori e personaggi:

Dino Abbrescia: Dottor Piero Bempieri

Giulia Bevilacqua: Claudia

Beatrice Cassandra: Giulia

Simone Corrente: Giuliano

Elena Cucci: Fiorenz

Alice Maselli: Michela

Raniero Monaco di Lapio: Stefano