Una mamma all'improvviso, il secondo episodio stasera su Canale 5: cast e trama del film di Claudio Norza

Canale 5 manda in onda stasera, 4 luglio 2023, in prima serata, il secondo episodio di Una mamma all'improvviso, film di Claudio Norza. Il primo episodio è stato trasmesso martedì 27 giugno. La pellicola è stata prodotta da Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Una mamma all'improvviso: Trama

Protagoniste principali di questi film in due episodi sono Claudia e sua figlia Michela, una giovane adolescente con una maturità mentale ben oltre la sua età, ha vissuto la sua vita senza la presenza diretta di sua madre, Claudia. Infatti, Claudia era stata in coma fin dalla nascita di Michela, ma un giorno, dopo un lungo periodo di 17 anni, si sveglia improvvisamente. La sua riemersione dal coma è un evento straordinario e unico, ma i cambiamenti che porta con sé non sono facili da gestire per Michela.

Dopo lo shock iniziale, Claudia riprende la sua vita come se il tempo non si fosse mai fermato. Nonostante sia una giovane madre di poco più di trent'anni, si comporta ancora come un'adolescente, con atteggiamenti e interessi che potrebbero sembrare immaturi per la sua età cronologica. Questo nuovo comportamento di Claudia spiazza e disturba Michela, che ha affrontato l'adolescenza senza di lei.

Fortunatamente, Michela ha avuto una rete di supporto solida intorno a lei durante gli anni in cui Claudia era in coma. I nonni e la comunità degli amici di Claudia hanno assunto il ruolo di genitori per Michela, creando un ambiente familiare amorevole e accogliente. Hanno preso cura di lei e l'hanno sostenuta, consentendole di crescere e svilupparsi nonostante l'assenza della madre.

Una mamma all'improvviso: Curiosità

Una mamma all'improvviso è composto da due episodi diretti da Claudio Norza e scritto da Luca Biglione. Le riprese sono state girate a Roma.

Una mamma all'improvviso: Trailer

Il trailer della seconda parte di Una mamma all'improvviso è disponibile nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Una mamma all'improvviso: Attori e personaggi: