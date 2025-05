Una giornata particolare di Ettore Scola inaugura Il Cinema in Piazza, ospite Paola Cortellesi

Torna per l'undicesima volta Il Cinema in Piazza, manifestazione che riunisce il pubblico cinefilo della Capitale in alcuni luoghi storici per assistere ai capolavori della storia del cinema introdotti da personalità dello spettacolo.

Il primo appuntamento è alle 21,15 a Piazza San Cosimato, nell'arena di Trastevere, prima delle tre location protagoniste del Cinema in piazza, per la proiezione di Una giornata particolare, capolavoro di Ettore Scola del 1977, che sarà introdotto dall'attrice e regista Paola Cortellesi. Forte del successo del suo esordio alla regia, C'è ancora domani, campione di incassi del 2023, l'attrice sarà al centro di un dialogo con Antonio Monda per poi lasciare spazio alla pellicola di Scola.

Una sorridente Paola Cortellesi

Un film indimenticabile

L'invito a riscoprire la bellezza di una pietra miliare del cinema italiano valorizza le caratteristiche uniche del film interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Loren interpreta una madre di sei figli sposata a un uomo prevaricatore e fascista il cui cammina si intreccia a quello di Gabriele (Mastroianni), ex annunciatore radiofonico destinato al confino in Sardegna perché omosessuale dichiarato. Attraverso una commovente denuncia del patriarcato e della discriminazione di genere sotto il regime, l'incontro tra le due anime infelici si svolge nell'arco di poche ore nel deserto - creato dall'afflusso di massa alla parata per Hitler - dei Palazzi Federici, un blocco di edilizia popolare residenziale vicino al centro di Roma, nella zona di Piazza Bologna.

Il 4 giugno la rassegna proseguirà inaugurando le celebrazioni per gli 80 anni di Roma città aperta . A introdurre la pellicola inaugurale interverranno Alessandro Rossellini, nipote di Roberto, la regista Susanna Nicchiarelli e gli architetti fondatori dello studio Labics Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori, insieme a l'architetto Roberto Pantaleoni del collettivo Architettura Orizzontale. Modererà l'incontro il giornalista e critico cinematografico Damiano Panattoni.

Programma completo su ilcinemainpiazza.it.