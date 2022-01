Una femmina: trailer e poster del film di Francesco Costabile che debutterà a Berlino 2022

Svelati trailer e poster di Una femmina, opera prima del regista Francesco Costabile. Il film sarà presentato al 72º Festival Internazionale del Cinema di Berlino, nella sezione Panorama, per poi approdare nelle sale dal 17 febbraio distribuito da Medusa.

Una femmina è liberamente ispirato al romanzo Fimmine Ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla 'Ndrangheta di Lirio Abbate edito da Bur Rizzoli. Il soggetto è firmato da Lirio Abbate e Edoardo De Angelis. tra gli interpreti Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane, Mario Russo e Anna Maria De Luca.

Al centro della storia troviamo Rosa, una giovane ragazza ribelle che vive con la nonna e lo zio in una parte remota della Calabria, nel sud dell'Italia. La morte prematura di sua madre quando Rosa era una bambina getta un'ombra cupa sulla sua vita presente.

Il regista Francesco Costabile dichiara: "Non potevamo trovare un'anteprima internazionale più appropriata. Una femmina è un film dove la violenza sul corpo delle donne è al centro della narrazione. Quella di Rosa è la storia di tante donne che si ribellano a destini già segnati. Per me è un onore esordire in un Festival così attento alle politiche di genere. Siamo entusiasti per questo felice approdo".

Il film è prodotto da Attilio De Razza, Pierpaolo Verga, Nicola Picone, Edoardo De Angelis. Una produzione Tramp Limited e O' Groove in collaborazione con Medusa Film e Amazon Prime Video.