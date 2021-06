Una famiglia americana: annunciato il cast del revival The Waltons: Homecoming

Gli Waltons, protagonisti della popolare serie Una famiglia americana, faranno ritorno in un film revival per The CW per celebrare il cinquantennale dello show.

Anche la serie Una famiglia americana sta per avere il suo revival, è stato annunciato il cast di The Waltons: Homecoming, speciale in arrivo su The CW.

Ben Lawson, Marcelle LeBlanc, Christian Finlayson, Tatum Matthews, Samuel Goergen, Callaway Corrick, Rebecca Koon, Alpha Trivette, Marilyn McCoo e Billy Davis Jr. affiancheranno Bellamy Young (Olivia Walton), Logan Shroyer (John Boy) e Richard Thomas, l'originale John Boy Walton, narratore della serie.

The Waltons: Homecoming arriverà nel 50° anniversario di The Homecoming: A Christmas Story, in onda sulla CBS nel 1971. Una famiglia americana, ambientato nel 1933, nell'era della Grande Depressione, racconta la storia di una numerosa famiglia attraverso lo sguardo del figlio maggiore, il 17enne John Boy (Logan Shroyer), figlio di John (Lawson) e Olivia Walton (Young). La madre si aspetta che John Boy l'aiuti a crescere le sue sorelle e i suoi fratelli, e suo padre si aspetta che segua le sue orme per aiutare a sostenere la famiglia, ma segretamente John Boy vuole diventare uno scrittore. I tempi sono già abbastanza duri nel 1933, come se non bastasse, questo sembra essere il primo Natale dei Walton senza John Sr. Quando Olivia riceve una lettera in cui John Sr. sta pianificando di tornare a casa per Natale, la famiglia è entusiasta e fa a gara per prepararsi al suo ritorno a casa. Ma quando una tempesta minaccia il suo arrivo alla vigilia di Natale, Olivia manda John Boy fuori nella notte per trovare suo padre, un viaggio che cambierà per sempre la vita di John Boy.

Il film tv The Waltons: Homecoming è prodotto da Magnolia Hill Productions in associazione con Warner Bros. Television, con il produttore esecutivo Sam Haskell e lo scrittore/co-produttore esecutivo Jim Strain. Lev L. Spiro è il regista. Billy Levin produrrà con la coproduzione di Bobby Kelly. La serie originale Una famiglia americana è stata creata da Earl Hamner Jr.