Una battaglia dopo l'altra domina le nomination ai Gotham Awards, ma Leonardo DiCaprio viene snobbato

A dicembre verranno consegnati i riconoscimenti che celebrano il meglio del cinema indipendente e online sono state svelate le candidature.

Una foto di Una battaglia dopo l'altra
NOTIZIA di 28/10/2025

La stagione dei premi cinematografici si è ufficialmente aperta con l'annuncio delle nomination ai Gotham Awards 2025 e a dominare questa edizione è stato il film Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson.
Un po' a sorpresa, tuttavia, Leonardo DiCaprio è stato snobbato, non essendo in corsa grazie alla sua interpretazione.

I titoli in corsa come Miglior Film

Una battaglia dopo l'altra ha ottenuto sei nomination: Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior interprete emergente grazie alla performance di Chase Infinity, e Miglior Attore/Attrice non protagonista per Benicio del Toro e Teyana Taylor.
Assente, invece, tra le candidature a Miglior Attore Protagonista, Leonardo DiCaprio, nonostante la sua performance sia indicata dalla critica e dagli esperti del settore come una delle migliori di questa stagione cinematografica.

Una Battaglia Dopo Laltra Leonardo Dicaprio Fucile
Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio con il fucile puntato

Alle spalle del progetto di Anderson, per numero di candidature, c'è If I Had Legs I'd Kick You della regista Mary Bronstein, arrivata a quota quattro potenziali premi, uno in più rispetto a Un semplice incidente di Jafar Panahi (di cui potete leggere la nostra recensione).

In corsa nella categoria Miglior Film (che in questa edizione comprende dieci titoli e non più cinque), inoltre, ci sono Bugonia, Hamnet, East of Wall, Familiar Touch, Lurker, Sorry, baby, The Testament of Ann Lee e Train Dreams.

Una battaglia dopo l'altra, intervista a Leonardo DiCaprio: "Oggi veniamo costantemente manipolati" Una battaglia dopo l'altra, intervista a Leonardo DiCaprio: 'Oggi veniamo costantemente manipolati'

I Gotham Awards, che celebrano da vari decenni il cinema indipendente, hanno eliminato il limite di budget (che era stato fissato a quota 35 milioni di dollari) precedentemente esistente per rientrare nei titoli in corsa ai premi. Grazie al cambiamento nelle regole è quindi possibile trovare lungometraggi realizzati con un investimento economico considerevole dal 2023. A decidere i vincitori sarà un comitato composto da critici, giornalisti, programmatori di festival e curatori. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti avverrà l'1 dicembre.

Tutte le nomination ai Gotham Awards

Jeffrey Sharp, responsabile del Gotham Film & Media Institute, ha ricordato che le nomination riflettono lo spirito e gli obiettivi dell'organizzazione negli ultimi 35 anni e ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "I nominati di questa annata celebrano un anno straordinario di traguardi cinematografici, uno segnato da una narrazione coraggiosa e originale, da sorprese ai festival, e da filmmaker la cui visione indipendente si espande tra gli studios e le piattaforme di streaming".

Ecco tutte le nomination:

Miglior Film

  • Bugonia
  • East of Wall
  • Familiar Touch
  • Hamnet
  • If I Had Legs I'd Kick You
  • Lurker
  • Una battaglia dopo l'altra
  • Sorry, Baby
  • The Testament of Ann Lee
  • Train Dreams

Miglior Film Internazionale

  • It Was Just an Accident
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Resurrection
  • Sound of Falling

Miglior Documentario

  • 2000 Meters to Andriivka
  • BLKNWS: Terms & Conditions
  • My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
  • The Perfect Neighbor
  • Put Your Soul on Your Hand and Walk

Miglior Regista

  • Mary Bronstein, If I Had Legs I'd Kick You (A24)
  • Jafar Panahi, It Was Just an Accident (NEON)
  • Kelly Reichardt, The Mastermind (MUBI)
  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
  • Oliver Laxe, Sirât (NEON)

Miglior Regista Emergente

  • Constance Tsang, Blue Sun Palace (Dekanalog)
  • Carson Lund, Eephus (Music Box Films)
  • Sarah Friedland, Familiar Touch (Music Box Films)
  • Akinola Davies Jr., My Father's Shadow (MUBI)
  • Harris Dickinson, Urchin (1-2 Special)
Una Battaglia Dopo Laltra Chase Infiniti Scena
Una battaglia dopo l'altra: Chase Infiniti in una scena

Miglior Sceneggiatura originale

  • If I Had Legs I'd Kick You, Mary Bronstein (A24)
  • It Was Just an Accident, Jafar Panahi (NEON)
  • The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho (NEON)
  • Sorry, Baby, Eva Victor (A24)
  • Sound of Falling, Louise Peter, Mascha Schilinski (MUBI)

Miglior Sceneggiatura Non Originale

  • No Other Choice, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar(NEON)ù
  • One Battle After Another, Paul Thomas Anderson (Warner Bros. Pictures)
  • Pillion, Harry Lighton (A24)
  • Preparation for the Next Life, Martyna Majok(Orion Pictures/Amazon MGM Studios)
  • Train Dreams, Clint Bentley, Greg Kwedar (Netflix)

Miglior Protagonista

  • Jessie Buckley, Hamnet (Focus Features)
  • Lee Byung-hun, No Other Choice (NEON)
  • Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You (A24)
  • Sopé Dìrísù, My Father's Shadow (MUBI)
  • Ethan Hawke, Blue Moon (Sony Pictures Classics)
  • Jennifer Lawrence, Die My Love (MUBI)
  • Wagner Moura, The Secret Agent (NEON)
  • Josh O'Connor, The Mastermind (MUBI)
  • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)
  • Tessa Thompson, Hedda (Orion Pictures/Amazon/MGM Studios)

Miglior Non Protagonista

  • Benicio Del Toro, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
  • Jacob Elordi, Frankenstein (Netflix)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (NEON)
  • Indya Moore, Father Mother Sister Brother (MUBI)
  • Wunmi Mosaku, Sinners (Warner Bros. Pictures)
  • Adam Sandler, Jay Kelly (Netflix)
  • Andrew Scott, Blue Moon (Sony Pictures Classics)
  • Alexander Skarsgård, Pillion (A24)
  • Stellan Skarsgård, Sentimental Value (NEON)
  • Teyana Taylor, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Miglior Attore/Attrice Emergente

  • A$AP Rocky, Highest 2 Lowest (A24)
  • Sebiye Behtiyar, Preparation for the Next Life (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)
  • Chase Infiniti, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
  • Abou Sangaré, Souleymane's Story (Kino Lorber)
  • Tonatiuh, Kiss of the Spider Woman (Roadside Attractions, Lionsgate, LD Entertainment)