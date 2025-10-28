Una battaglia dopo l'altra domina le nomination ai Gotham Awards, ma Leonardo DiCaprio viene snobbato

A dicembre verranno consegnati i riconoscimenti che celebrano il meglio del cinema indipendente e online sono state svelate le candidature.

La stagione dei premi cinematografici si è ufficialmente aperta con l'annuncio delle nomination ai Gotham Awards 2025 e a dominare questa edizione è stato il film Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson.

Un po' a sorpresa, tuttavia, Leonardo DiCaprio è stato snobbato, non essendo in corsa grazie alla sua interpretazione.

I titoli in corsa come Miglior Film

Una battaglia dopo l'altra ha ottenuto sei nomination: Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior interprete emergente grazie alla performance di Chase Infinity, e Miglior Attore/Attrice non protagonista per Benicio del Toro e Teyana Taylor.

Assente, invece, tra le candidature a Miglior Attore Protagonista, Leonardo DiCaprio, nonostante la sua performance sia indicata dalla critica e dagli esperti del settore come una delle migliori di questa stagione cinematografica.

Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio con il fucile puntato

Alle spalle del progetto di Anderson, per numero di candidature, c'è If I Had Legs I'd Kick You della regista Mary Bronstein, arrivata a quota quattro potenziali premi, uno in più rispetto a Un semplice incidente di Jafar Panahi (di cui potete leggere la nostra recensione).

In corsa nella categoria Miglior Film (che in questa edizione comprende dieci titoli e non più cinque), inoltre, ci sono Bugonia, Hamnet, East of Wall, Familiar Touch, Lurker, Sorry, baby, The Testament of Ann Lee e Train Dreams.

I Gotham Awards, che celebrano da vari decenni il cinema indipendente, hanno eliminato il limite di budget (che era stato fissato a quota 35 milioni di dollari) precedentemente esistente per rientrare nei titoli in corsa ai premi. Grazie al cambiamento nelle regole è quindi possibile trovare lungometraggi realizzati con un investimento economico considerevole dal 2023. A decidere i vincitori sarà un comitato composto da critici, giornalisti, programmatori di festival e curatori. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti avverrà l'1 dicembre.

Tutte le nomination ai Gotham Awards

Jeffrey Sharp, responsabile del Gotham Film & Media Institute, ha ricordato che le nomination riflettono lo spirito e gli obiettivi dell'organizzazione negli ultimi 35 anni e ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "I nominati di questa annata celebrano un anno straordinario di traguardi cinematografici, uno segnato da una narrazione coraggiosa e originale, da sorprese ai festival, e da filmmaker la cui visione indipendente si espande tra gli studios e le piattaforme di streaming".

Ecco tutte le nomination:

Miglior Film

Bugonia

East of Wall

Familiar Touch

Hamnet

If I Had Legs I'd Kick You

Lurker

Una battaglia dopo l'altra

Sorry, Baby

The Testament of Ann Lee

Train Dreams

Miglior Film Internazionale

It Was Just an Accident

No Other Choice

Nouvelle Vague

Resurrection

Sound of Falling

Miglior Documentario

2000 Meters to Andriivka

BLKNWS: Terms & Conditions

My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow

The Perfect Neighbor

Put Your Soul on Your Hand and Walk

Miglior Regista

Mary Bronstein, If I Had Legs I'd Kick You (A24)

Jafar Panahi, It Was Just an Accident (NEON)

Kelly Reichardt, The Mastermind (MUBI)

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Oliver Laxe, Sirât (NEON)

Miglior Regista Emergente

Constance Tsang, Blue Sun Palace (Dekanalog)

Carson Lund, Eephus (Music Box Films)

Sarah Friedland, Familiar Touch (Music Box Films)

Akinola Davies Jr., My Father's Shadow (MUBI)

Harris Dickinson, Urchin (1-2 Special)

Una battaglia dopo l'altra: Chase Infiniti in una scena

Miglior Sceneggiatura originale

If I Had Legs I'd Kick You, Mary Bronstein (A24)

It Was Just an Accident, Jafar Panahi (NEON)

The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho (NEON)

Sorry, Baby, Eva Victor (A24)

Sound of Falling, Louise Peter, Mascha Schilinski (MUBI)

Miglior Sceneggiatura Non Originale

No Other Choice, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar(NEON)ù

One Battle After Another, Paul Thomas Anderson (Warner Bros. Pictures)

Pillion, Harry Lighton (A24)

Preparation for the Next Life, Martyna Majok(Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

Train Dreams, Clint Bentley, Greg Kwedar (Netflix)

Miglior Protagonista

Jessie Buckley, Hamnet (Focus Features)

Lee Byung-hun, No Other Choice (NEON)

Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You (A24)

Sopé Dìrísù, My Father's Shadow (MUBI)

Ethan Hawke, Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Jennifer Lawrence, Die My Love (MUBI)

Wagner Moura, The Secret Agent (NEON)

Josh O'Connor, The Mastermind (MUBI)

Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)

Tessa Thompson, Hedda (Orion Pictures/Amazon/MGM Studios)

Miglior Non Protagonista

Benicio Del Toro, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Jacob Elordi, Frankenstein (Netflix)

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (NEON)

Indya Moore, Father Mother Sister Brother (MUBI)

Wunmi Mosaku, Sinners (Warner Bros. Pictures)

Adam Sandler, Jay Kelly (Netflix)

Andrew Scott, Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Alexander Skarsgård, Pillion (A24)

Stellan Skarsgård, Sentimental Value (NEON)

Teyana Taylor, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)

Miglior Attore/Attrice Emergente