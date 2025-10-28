Una battaglia dopo l'altra domina le nomination ai Gotham Awards, ma Leonardo DiCaprio viene snobbato

La stagione dei premi cinematografici si è ufficialmente aperta con l'annuncio delle nomination ai Gotham Awards 2025 e a dominare questa edizione è stato il film Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson.
Un po' a sorpresa, tuttavia, Leonardo DiCaprio è stato snobbato, non essendo in corsa grazie alla sua interpretazione.
I titoli in corsa come Miglior Film
Una battaglia dopo l'altra ha ottenuto sei nomination: Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior interprete emergente grazie alla performance di Chase Infinity, e Miglior Attore/Attrice non protagonista per Benicio del Toro e Teyana Taylor.
Assente, invece, tra le candidature a Miglior Attore Protagonista, Leonardo DiCaprio, nonostante la sua performance sia indicata dalla critica e dagli esperti del settore come una delle migliori di questa stagione cinematografica.
Alle spalle del progetto di Anderson, per numero di candidature, c'è If I Had Legs I'd Kick You della regista Mary Bronstein, arrivata a quota quattro potenziali premi, uno in più rispetto a Un semplice incidente di Jafar Panahi (di cui potete leggere la nostra recensione).
In corsa nella categoria Miglior Film (che in questa edizione comprende dieci titoli e non più cinque), inoltre, ci sono Bugonia, Hamnet, East of Wall, Familiar Touch, Lurker, Sorry, baby, The Testament of Ann Lee e Train Dreams.
I Gotham Awards, che celebrano da vari decenni il cinema indipendente, hanno eliminato il limite di budget (che era stato fissato a quota 35 milioni di dollari) precedentemente esistente per rientrare nei titoli in corsa ai premi. Grazie al cambiamento nelle regole è quindi possibile trovare lungometraggi realizzati con un investimento economico considerevole dal 2023. A decidere i vincitori sarà un comitato composto da critici, giornalisti, programmatori di festival e curatori. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti avverrà l'1 dicembre.
Tutte le nomination ai Gotham Awards
Jeffrey Sharp, responsabile del Gotham Film & Media Institute, ha ricordato che le nomination riflettono lo spirito e gli obiettivi dell'organizzazione negli ultimi 35 anni e ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "I nominati di questa annata celebrano un anno straordinario di traguardi cinematografici, uno segnato da una narrazione coraggiosa e originale, da sorprese ai festival, e da filmmaker la cui visione indipendente si espande tra gli studios e le piattaforme di streaming".
Ecco tutte le nomination:
Miglior Film
- Bugonia
- East of Wall
- Familiar Touch
- Hamnet
- If I Had Legs I'd Kick You
- Lurker
- Una battaglia dopo l'altra
- Sorry, Baby
- The Testament of Ann Lee
- Train Dreams
Miglior Film Internazionale
- It Was Just an Accident
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Resurrection
- Sound of Falling
Miglior Documentario
- 2000 Meters to Andriivka
- BLKNWS: Terms & Conditions
- My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
- The Perfect Neighbor
- Put Your Soul on Your Hand and Walk
Miglior Regista
- Mary Bronstein, If I Had Legs I'd Kick You (A24)
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident (NEON)
- Kelly Reichardt, The Mastermind (MUBI)
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
- Oliver Laxe, Sirât (NEON)
Miglior Regista Emergente
- Constance Tsang, Blue Sun Palace (Dekanalog)
- Carson Lund, Eephus (Music Box Films)
- Sarah Friedland, Familiar Touch (Music Box Films)
- Akinola Davies Jr., My Father's Shadow (MUBI)
- Harris Dickinson, Urchin (1-2 Special)
Miglior Sceneggiatura originale
- If I Had Legs I'd Kick You, Mary Bronstein (A24)
- It Was Just an Accident, Jafar Panahi (NEON)
- The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho (NEON)
- Sorry, Baby, Eva Victor (A24)
- Sound of Falling, Louise Peter, Mascha Schilinski (MUBI)
Miglior Sceneggiatura Non Originale
- No Other Choice, Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar(NEON)ù
- One Battle After Another, Paul Thomas Anderson (Warner Bros. Pictures)
- Pillion, Harry Lighton (A24)
- Preparation for the Next Life, Martyna Majok(Orion Pictures/Amazon MGM Studios)
- Train Dreams, Clint Bentley, Greg Kwedar (Netflix)
Miglior Protagonista
- Jessie Buckley, Hamnet (Focus Features)
- Lee Byung-hun, No Other Choice (NEON)
- Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You (A24)
- Sopé Dìrísù, My Father's Shadow (MUBI)
- Ethan Hawke, Blue Moon (Sony Pictures Classics)
- Jennifer Lawrence, Die My Love (MUBI)
- Wagner Moura, The Secret Agent (NEON)
- Josh O'Connor, The Mastermind (MUBI)
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)
- Tessa Thompson, Hedda (Orion Pictures/Amazon/MGM Studios)
Miglior Non Protagonista
- Benicio Del Toro, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
- Jacob Elordi, Frankenstein (Netflix)
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (NEON)
- Indya Moore, Father Mother Sister Brother (MUBI)
- Wunmi Mosaku, Sinners (Warner Bros. Pictures)
- Adam Sandler, Jay Kelly (Netflix)
- Andrew Scott, Blue Moon (Sony Pictures Classics)
- Alexander Skarsgård, Pillion (A24)
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value (NEON)
- Teyana Taylor, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
Miglior Attore/Attrice Emergente
- A$AP Rocky, Highest 2 Lowest (A24)
- Sebiye Behtiyar, Preparation for the Next Life (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)
- Chase Infiniti, One Battle After Another (Warner Bros. Pictures)
- Abou Sangaré, Souleymane's Story (Kino Lorber)
- Tonatiuh, Kiss of the Spider Woman (Roadside Attractions, Lionsgate, LD Entertainment)