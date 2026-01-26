Una battaglia dopo l'altra è il Miglior Film dell'anno secondo l'Online Film Critics Society

Una battaglia dopo l'altra sta proseguendo la sua corsa verso gli Oscar conquistando nuovi premi: il film di Paul Thomas Anderson è stato infatti proclamato Miglior Film all'edizione 2026 degli Online Film Critics Society Awards.

I peccatori, che ha ottenuto una cifra record di nomination ai premi dell'Academy, ha tuttavia dominato con 10 vittorie.

I riconoscimenti ottenuti dai due avversari agli Oscar

La lotta tra Una battaglia dopo l'altra e il film diretto da Ryan Coogler sta proseguendo in queste settimane dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2026, avvenuto alcuni giorni fa.

Nelle ultime ore l'opera di Anderson ha ottenuto il premio come Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Sceneggiatura non originale, Miglior Attore Non protagonista e Miglior Montaggio.

I Peccatori: Michael B. Jordan in una scena

I Peccatori, invece, ha aggiunto tra i suoi riconoscimenti quelli come Miglior Attore Protagonista, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Fotografia e Miglior Colonna Sonora ai premi Online Film Critics Society.

I quasi 300 membri dell'organizzazione hanno votato i riconoscimenti, attivi fin dal 1997.

Tutti i vincitori degli Online Film Critics Society Awards

Tra i premi speciali assegnati in questa edizione ci sono quelli assegnati a Green Film, per aver sviluppato e certificato dei criteri per celebrare la sostenibilità e permettere alle produzioni di avere un impatto ambientale ridotto rispetto al passato, e a Film Workers for Palestine per attirato l'attenzione ai "compromessi etici compiuti all'interno dell'industria cinematografica e aver lottato per le organizzazioni che sostengono la Palestina e aver riconosciuto l'attuale genocidio".

Ecco la lista completa dei premi assegnati: