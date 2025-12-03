Una battaglia dopo l'altra è il miglior film dell'anno per i New York Film Critics 2025

Una battaglia dopo l'altra ha inaugurato la stagione dei premi rispettando i pronostici della vigilia. Dopo aver conquistato il premio per il miglior film ai Gotham Awards, il film di Paul Thomas Anderson ha fatto il bis ottenendo il principale riconoscimento ai New York Film Critics Circle Awards 2025, che sono stati assegnati ieri a Manhattan. In più, la star del film Benicio Del Toro si è portato a casa il premio come miglior attore non protagonista per il ruolo del Sensei Sergio St. Carlos.

Il candidato brasiliano all'Oscar come film straniero, L'agente segreto, dello scrittore e regista Kleber Mendonça Filho, in uscita nei cinema italiani il 29 gennaio con Minerva, ha vinto il premio come miglior film internazionale e il premio come miglior attore protagonista andato a Wagner Moura, primo attore latinoamericano a vincere la categoria.

Rose Byrne è stata eletta miglior attrice protagonista nel ruolo di una madre e terapista in crisi nella black comedy di Mary Bronstein If I Had Legs I'd Kick You, mentre il premio come miglior non protagonista è andato alla veterana Amy Madigan per il ruolo di culto di Zia Gladys nell'horror di Zach Cregger Weapons.

Una scena di un semplice incidente

Il premio a Jafar Panahi e gli altri riconoscimenti

Dopo aver collezionato tre Gotham Awards, Jafar Panahi è stato eletto miglior regista dell'anno per il suo Un semplice incidente, mentre l'ipercinetico Marty Supreme di Ronald Bronstein e Josh Safdie ha trionfato per la migliore sceneggiatura.

Autumn Arkapaw Durald punta a entrare nella storia come prima donna a vincere l'Oscar per la fotografia. Un passo in questa direzione è il premio tributatogli dal NYFCC per il suo lavoro su I Peccatori.

Tra gli altri vincitori il film d'animazione KPop Demon Hunters di Netflix, vincitore del premio per la categoria, e il documentario auto-distribuito My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow.

Gruppo più antico della critica americana, il New York Film Critics Circle vanta circa 50 membri tra cui il critico di Variety Owen Gleiberman e fornisce uno spaccato abbastanza attendibile dei titoli favoriti agli Oscar. Da quando la rosa dei candidati a miglior film è stata estesa a 10 titoli, solo due premiati del NYFCC - Carol (2015) e First Cow (2020) - hanno mancato la candidatura agli Oscar.