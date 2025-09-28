Una battaglia dopo l’altra, Leonardo DiCaprio: "Ora scelgo solo i film giusti, non lavoro più freneticamente"

Leonardo DiCaprio è stato intervistato dal magazine Rolling Stone, raccontando il cambiamento delle sue abitudini lavorative ora che ha compiuto 50 anni.

Il suo atteggiamento nei confronti della carriera è cambiato nel corso degli anni e dopo parecchio tempo trascorso a percepirsi molto fortunato nel ricevere qualsiasi tipo di offerta, oggi preferisce essere molto più attento riguardo progetti da accettare.

Il cambiamento di abitudini di Leonardo DiCaprio

"Quando ero più giovane, c'era solo questa sensazione di aver vinto alla lotteria. Non riuscivo a credere di lavorare in questa industria e poter prendere decisioni per me stesso" ha spiegato DiCaprio.

Primo piano di Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra

Ora è tutto cambiato nelle scelte di carriera: "Invecchiando, sono diventato ancora più... non voglio dire selettivo, però ci sono tutti queste diverse componenti che devono entrare in gioco per fare un film e sperare che non solo funzioni, ma duri, anche se non ci sono garanzie per nessuna di queste due cose".

L'ingresso decisivo di Benicio del Toro nel cast di Una battaglia dopo l'altra

Nell'intervista, Leonardo DiCaprio ha parlato della sua prima esperienza sul grande schermo con PTA alla regia e dell'incredibile influenza di Benicio del Toro nel film.

"Eravamo a circa tre mesi di riprese quando Benicio è arrivato, e lui aveva immediatamente tutte queste idee. L'energia è cambiata" ha spiegato DiCaprio "All'improvviso è stato come se [Del Toro] ed io fossimo in un film on the road di Cheech & Chong per una settimana".

Paul Thomas Anderson ha spiegato che il film stava prendendo una direzione troppo cupa che non piaceva né a lui né a DiCaprio e l'ingresso di Benicio del Toro nel progetto ha cambiato totalmente la direzione del film. Il cast di Una battaglia dopo l'altra è composto dal premio Oscar Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Sean Penn, Chase Infiniti, Regina Hall, Alana Haim, Wood Harris e Tony Goldwyn.