Una battaglia dopo l'altra sarà in corsa alle nomination ai Golden Globes come 'Commedia'

Una battaglia dopo l'altra, l'apprezzato film con star Leonardo DiCaprio diretto da Paul Thomas Anderson, punterà alle nomination ai Golden Globes nelle categorie dedicate alle commedie.

Warner Bros ha infatti deciso di proporre il progetto, i suoi interpreti, e il team che ha realizzato il progetto ispirato al romanzo di Thomas Pynchon puntando maggiormente agli aspetti meno drammatici della storia.

La concorrenza affrontata dal film di Anderson

Nella corsa alle nomination, e relativi premi, Una battaglia dopo l'altra dovrà affrontare la concorrenza di titoli come Wicked: For Good, Bugonia (da pochi giorni nelle sale italiane, ecco la nostra recensione), e Marty Supreme con star Timothée Chalamet.

Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio nel ruolo di Bob Ferguson

Lo studio, inoltre, proporrà Leonardo DiCaprio e Chase Infiniti nelle categorie dedicate agli attori protagonisti, mentre Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor saranno sostenuti come attori non protagonisti.

L'accoglienza della critica nei confronti del nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson è stata particolarmente positiva, arrivando attualmente a una percentuale pari al 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Warner Bros spera inoltre che il film superi quota 100 milioni di dollari incassati ai box office americani, cifra che permetterebbe al lungometraggio di concorrere ai Golden Globes anche nella categoria Cinematic and Box Office Achievement, avendo già raggiunto il minimo richiesto a livello internazionale, fissato a 150 milioni guadagnati in tutto il mondo. Attualmente negli Stati Uniti è tuttavia intorno a 65 milioni di dollari, 35 in meno rispetto a quanto richiesto dalle regole dei premi della Hollywood Foreign Press Association.

Cosa racconta il film

Tra gli interpreti di Una Battaglia dopo l'altra (di cui potete leggere la nostra recensione), oltre a DiCaprio, ci sono anche Wood Harris e Alana Haim.

La sinossi rivela: Bob è un rivoluzionario fallito che vive in uno stato di paranoia, sopravvivendo isolato con la figlia vivace e indipendente, Willa. Quando la sua nemesi malvagia riemerge e Willa scompare, l'ex radicale si affanna per ritrovarla, mentre padre e figlia combattono le conseguenze del loro passato.