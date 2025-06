Una battaglia dopo l'altra: il primo teaser del nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

A meno di tre mesi dalla sua uscita ufficiale, Una battaglia dopo l'altra, il nuovo attesissimo film di Paul Thomas Anderson, comincia finalmente a mostrarsi. La pellicola, fissata per il debutto il 26 settembre, si colloca in una finestra temporale perfetta per una possibile anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, un'opzione che il regista ha già percorso in passato.

Il film è stato pensato per una distribuzione in grande stile, con proiezioni previste anche in IMAX e in formato 70mm, a conferma del suo impatto visivo. Il primo teaser trailer è stato pubblicato online in formato verticale, con una versione cinematografica in widescreen che dovrebbe arrivare a breve. Potete vedere la clip di seguito.

Trama e cast: cosa aspettarsi da Una battaglia dopo l'altra

Il film segna la prima collaborazione tra Anderson e Leonardo DiCaprio, un progetto a lungo rimandato che avrebbe potuto realizzarsi già ai tempi di Boogie Nights, quando il giovane attore era stato considerato per il ruolo principale.

Una battaglia dopo l'altra prende spunto, in modo libero, dal romanzo Vineland di Thomas Pynchon, pubblicato nel 1990. Tuttavia, l'ambientazione è stata aggiornata ai giorni nostri, spostando la narrazione dal periodo reaganiano a un'America contemporanea. DiCaprio interpreta un ex attivista radicale che vive nascosto insieme alla figlia, fuori dai radar. La loro tranquillità viene infranta dal ritorno di una figura del passato - Sean Penn, nei panni di un ex militare suprematista - che dà il via a un inseguimento a livello nazionale.

Nel cast troviamo anche Regina Hall, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Wood Harris, Chase Infiniti e Alana Haim. Le prime impressioni raccolte durante le anteprime parlano di un film carico di emozioni, con sequenze d'azione serrate, inseguimenti e momenti esplosivi. Alcuni lo definiscono il progetto più vicino all'action puro mai realizzato da Anderson.