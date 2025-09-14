One Battle After Another, Benicio del Toro: "Lavorare con Leonardo DiCaprio è stata un'esperienza unica"

Benicio del Toro è stato intervistato nel corso della première di One Battle After Another, il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson al Chinese Theatre di Hollywood.

Nel film, del Toro ha recitato al fianco di Leonardo DiCaprio e l'attore ha raccontato l'emozione provata nel lavorare insieme ad un collega che ha sempre ammirato.

Benicio del Toro era un fan di Leonardo DiCaprio

"Lo lasci semplicemente portare il personaggio; lui è la storia. Quindi per me [...] con Leo significa lavorare intorno a lui e assicurarmi che alimentassimo la storia con il mio personaggio al suo interno" ha spiegato del Toro.

Primo piano di Benicio del Toro in One Battle After Another

L'attore portoricano ha aggiunto: "Leo è uno di quegli attori che ammiro da decenni, e non ho mai avuto la possibilità di lavorarci insieme. Quindi ottenere questa opportunità di lavorare con lui è stata una grande esperienza e una grande occasione per me, e spero che lui provi lo stesso".

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson

One Battle After Another racconta la storia di un gruppo di ex rivoluzionari che si riunisce quando un loro perfido nemico riemerge dal loro passato, dopo oltre quindici anni di silenzio.

Il gruppo dovrà cercare in qualche modo di salvare la figlia di uno di loro prima che succeda qualcosa di irreparabile. Leonardo DiCaprio non vedeva l'ora di lavorare con PTA: "I premi possono andare e venire. I riconoscimenti, il botteghino, possono andare e venire, ma quei pezzi d'arte, di cui si parla ancora, a cui si pensa ancora e che si continuano a mettere in discussione, sono i film che cerchiamo come attori. E Paul è il regista della nostra generazione che li realizza".

Nel cast del film Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Alana Haim e Wood Harris.