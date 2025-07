Un weekend da bamboccioni 3: Kevin James parla del possibile sequel con Adam Sandler

L'attore ha confermato che ci sono conversazioni in corso per il terzo capitolo della saga comica con Adam Sandler, e i fan possono finalmente sperare.

Durante il tour promozionale del suo nuovo film Guns Up, Kevin James ha rilasciato un'intervista a The Direct in cui ha accennato a possibili sviluppi per Un weekend da bamboccioni 3.

Senza sbilanciarsi troppo, l'attore ha lasciato intendere che dietro le quinte qualcosa si stia muovendo davvero. "Credo ci siano state conversazioni. Direi che c'è motivo di avere speranza. Posso dire che qualcosa si sta effettivamente muovendo".

Un weekend da bamboccioni, un sequel tanto atteso

Le sue parole rappresentano il primo segnale concreto da anni sull'eventualità di un nuovo capitolo della saga comica. I primi due film, usciti nel 2010 e nel 2013, vedevano nel cast Kevin James, Adam Sandler, Chris Rock e David Spade. Nonostante l'accoglienza tiepida da parte della critica, hanno avuto un enorme successo commerciale e godono ancora oggi di grande popolarità sulle piattaforme di streaming.

Locandina USA per Grown Ups

James ha lasciato intendere che i colloqui coinvolgono la Columbia Pictures (di proprietà Sony), anche se al momento non ci sono sceneggiature confermate né date ufficiali per l'inizio delle riprese. Il cast originale ha più volte espresso disponibilità a tornare, e i fan sperano in un'altra reunion sul grande schermo.

Nel 2019, il comico Tom Scharpling aveva attirato l'attenzione scrivendo una sceneggiatura non ufficiale di Un weekend da bamboccioni, definendola ironicamente "la cosa migliore che farò nella mia vita". Pur non essendo mai stata approvata dallo studio, il testo è diventato virale e ha alimentato l'interesse per un possibile seguito.

Salma Hayek e Adam Sandler nel film Un weekend da bamboccioni

Nel frattempo, Adam Sandler è impegnato con diversi progetti, incluso Un tipo imprevedibile 2, in arrivo su Netflix, e nuove collaborazioni con registi di primo piano come George Clooney, Noah Baumbach e Josh Safdie.

Se tutto andrà come previsto, Un weekend da bamboccioni 3 potrebbe entrare in produzione nei prossimi mesi. L'uscita è ipotizzata tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Il film segnerebbe anche il primo capitolo della saga senza Cameron Boyce, giovane attore scomparso prematuramente nel 2019, che interpretava il figlio del personaggio di Sandler.