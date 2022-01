Un viaggio a quattro zampe: una storia vera ha ispirato il film?

Un viaggio a quattro zampe è un film del 2019 diretto da Charles Martin Smith, basato su una sceneggiatura scritta da W. Bruce Cameron e Cathryn Michon, tratta a sua volta dall'omonimo romanzo del 2017 di Cameron. La pellicola non si ispira ad una storia vera ma narra le vicende di un cane di nome Bella che viaggia per più di 400 miglia per trovare il suo padrone.

Un viaggio a quattro zampe: Bella riceve le coccole di cui ha bisogno

Le storie di cronaca che vedono dei cani abbandonati o perduti tornare a casa dopo un lungo viaggio sono innumerevoli ma in questo caso, Un viaggio a quattro zampe non è basato su una storia vera: le vicende di Bella sono state utilizzate dall'autore per narrare questa storia "universale".

Il film, nel cui cast figura anche Ashley Judd, conta molti personaggi che il cane incontra lungo il suo cammino. "Abbiamo tutti la famiglia in cui nasciamo e poi la famiglia che ci scegliamo ed è quello che succede a Bella. Quando la separano da quella famiglia, è disposta a fare di tutto per tornare a casa. La sua è un'avventura epica", ha spiegato la Judd.

Un viaggio a quattro zampe: Bella con Alexandra Shipp e Jonah Hauer-King

Bella, che nella versione in lingua inglese parla e spiega come si sente attraverso la voce dell'attrice Bryce Dallas Howard, è la vera anima di Un viaggio a quattro zampe. "Quando ho incontrato Shelby, il cane che interpreta Bella, siamo diventati subito migliori amici. È un cane bellissimo, sincero, brillante, super adorabile," ha dichiarato la Howard.