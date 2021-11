Un professore, terza puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama

Torna stasera su Rai1 alle 21:25 - e disponibile in contemporanea su RaiPlay - Un professore.

Diretta da Alessandro D'Alatri, la fiction vede protagonisti Alessandro Gassmann, nei panni di Dante Balestra, professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, e Claudia Pandolfi, che interpreta Anita.

Trama della terza puntata

Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia la felicità. Fuori da scuola, continua il corteggiamento con Cecilia, e Anita riceve le attenzioni galanti di Ettore, il suo ex. Mentre Dante con uno stratagemma fa uscire da casa Pin, Sbarra fa picchiare Manuel per il ritardo nel riconsegnare l'auto. Simone lo soccorre e si rende conto di quanto tenga a lui.

Anita è molto grata a Dante per come sta cercando di aiutare Manuel e lo bacia. Convinto che Simone e Manuel non dicano la verità, Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Il Professore va poi a trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione, mentre Manuel scopre che a distruggere l'auto di Sbarra è stato Simone e per questo litigano, ma Simone si convince ancora di più dei suoi sentimenti, che confida solo a Laura.