Un professore, quarta puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama

Torna stasera su Rai1 alle 21:25 - e disponibile in contemporanea su RaiPlay - Un professore.

Diretta da Alessandro D'Alatri, la fiction vede protagonisti Alessandro Gassmann, nei panni di Dante Balestra, professore di filosofia anticonformista e affascinante, tornato a Roma dopo anni di assenza per occuparsi di suo figlio Simone, e Claudia Pandolfi, che interpreta Anita.

Trama della quarta puntata

Dante tiene una lezione su Michel Focault per far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. Poi cerca un confronto con Simone, ma lui è chiuso a riccio. Anita scopre nella rimessa l'auto di Sbarra distrutta da Simone e la mostra a Dante: ora sono sicuri che Manuel è nei guai.

La visita di classe al museo diretto da Cecilia viene interrotta da un fatto increscioso: l'ex di Monica ha postato un fumato osé della ragazza. Dante tiene una lezione su Guy Debord e la società dello spettacolo e i ragazzi si dimostrano subito solidali con Monica. Dante rintraccia lo stalker e gli dà una lezione. Nel frattempo Simone prova ad avvicinarsi a Manuel che lo respinge umiliandolo e, dopo aver litigato nuovamente col padre una volta scoperta la sua relazione con Cecilia, Simone decide di andarsene e di raggiungere sua madre a Glasgow.