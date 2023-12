Confusi, su Raiplay la seconda stagione promette ancora più sorprese

Confusi è una serie tv sperimentale che profuma di successo, come confermato già dalla prima stagione. Fresca, giovanile e smart, nei linguaggi e nella storia, è proprio quello che serviva alla Rai per ampliare il proprio pubblico e aprirsi alle nuove generazioni e non è un caso che su Raiplay è seconda solo a Mare Fuori. Ora torna con la seconda stagione sempre in esclusiva su RaiPlay dal 15 dicembre: 10 puntate in cui ritroviamo i protagonisti della Gen Z alle prese con la vita di tutti i giorni.

La serie, scritta da Nicola Lorenzi con Massimo Chiellini, Andrea De Marinis, Marianna Stefanucci e Piergiorgio Camilli vede alla regia Marco Santoro e ritrova il rapper ALFA alla colonna sonora insieme ad Antonio di Santo.

Confusi 2: un assaggio di quello che ci aspetta

Un ibrido tra una sitcom e un reality, Confusi è un po' Love Bugs un po' Grande Fratello, con confessionali e momenti di intimità ripresi, sembra, di nascosto. Ma è soprattutto una serie che vuole farci conoscere i giovani di oggi che, come sembra accada ai giovani di ogni epoca, a molti sembrano alieni e invece sono solo ragazzi, con i propri sogni, desideri e difficoltà.

Confusi, una scena della prima stagione

La prima stagione ci ha introdotto a un gruppo eclettico di studenti universitari che, per circostanze della vita, si ritrovano a condividere un appartamento a Milano: Nicole (Pauline Fanton), la milanese che affronta una crisi finanziaria familiare; Maria Grazia (Nicol Angelozzi), la studentessa di medicina di Catania; Stefania (Giulia Scarano), la studentessa di psicologia di Bari con un segreto da nascondere e Ludovico (Edoardo Giugliarelli), lo studente di ingegneria robotica di Roma. Ognuno con le proprie aspirazioni e sfide, ci hanno condotto in un viaggio ricco di ironia e introspezione.

La trama, incentrata sui temi dell'identità, delle relazioni e delle incertezze tipiche dei ventenni, ha saputo catturare l'attenzione del pubblico, lasciando tutti in attesa di scoprire come questi personaggi evolveranno in questa seconda stagione.

Confusi, una scena

Nei nuovi episodi, i quattro protagonisti hanno ormai consolidato le proprie abitudini e partecipano alla vita di gruppo, ma a volte chiudono la porta al mondo esterno per vivere la loro intimità e la loro confusione. Accanto a loro, compaiono nuovi ospiti che orbitano nella casa, vera protagonista della serie, con improvvise sorprese che alterano i vecchi equilibri e lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Tra loro Alice (Camilla Carnevali), Saverio (Gabriele Brunelli) e Julia (Mimi Karbal).

Una nuova Rai è possibile e Confusi ne è la prova

Che la Rai negli ultimi tempi stia cercando una strada tutta nuova è evidente e il successo di serie tv come Mare fuori e Confusi è la dimostrazione che la direzione presa è quella giusta. La Rai, con Confusi, sta mostrando un chiaro segnale di evoluzione, abbracciando nuovi linguaggi e formati per raggiungere un pubblico più giovane e diversificato. La serie, fatta da giovani per i giovani, offre una prospettiva autentica e diretta sulle sfide e le gioie tipiche dei ventenni, delineando un percorso innovativo nel mondo delle serie televisive italiane.

Confusi, la seconda stagione su Raiplay

A differenza delle tradizionali fiction in prima serata, come Un professore e Il metodo Fenoglio, entrambe dal successo clamoroso, questa serie ha portato una ventata di novità nel panorama seriale Rai. Tutto merito di un linguaggio e uno stile totalmente innovativi che prendono gli strumenti simbolo dei giovani adulti di oggi - i social, in primis - e li trasformano in schermi attraverso cui osservarli e comprenderli. Finalmente, possiamo dire.

Ritmo vivace, una sceneggiatura intelligente e la capacità di toccare temi complessi e attuali: queste le caratteristiche che rendono la seconda stagione di Confusi assolutamente imperdibile, specialmente perché promette di continuare a esplorare le complesse dinamiche della vita moderna con lo stesso spirito fresco e coinvolgente che ha caratterizzato la prima.