Un Professore 3 stasera su Rai 1: Simone tenta di salvare Thomas finito nei guai, Anita fa ingelosire Dante

Questa sera giovedì 4 dicembre in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, su Rai 1 andranno in onda il quinto e il sesto episodio di Un Professore 3, la serie evento con Alessandro Gassmann che nelle prime due stagioni ha conquistato il pubblico. Nei nuovi episodi, Maria Zambrano: la meraviglia e Leopardi e le illusioni, Simone corre in aiuto di Thomas proprio mentre al liceo si accendono tensioni, gelosie e rivelazioni che coinvolgono insegnanti e studenti.

Un Professore 3: cosa vedremo questa sera 4 dicembre

Dante e Leone avranno un faccia a faccia carico di tensione mentre l'aggressione subita da Alba sconvolge gli equilibri di alcuni protagonisti della serie. Thomas tocca il punto più basso mentre Simone cerca disperatamente di riportarlo sulla buona strada. Le tensioni aumentano e Dante capisce che la situazione del ragazzo è più grave del previsto.

Lezione su Maria Zambrano - La meraviglia

L'arrivo di Thomas a scuola è un disastro e il ragazzo perde anche il lavoro, mentre il rapporto con Simone peggiora drasticamente. Convinto di poter affrontare tutto da solo, Thomas respinge ogni tentativo d'aiuto, diventando sempre più scontroso e creando un muro doloroso tra lui e Simone, che pesa su entrambi.

Nel frattempo, tra Anita e Leone inizia a nascere un legame intenso, un sentimento che Dante fatica a ignorare, sentendosi coinvolto più di quanto vorrebbe. Anche le vite degli altri studenti si complicano: Viola accetta l'invito di Zeno a osservare le stelle nella sua fattoria, ma la mente è piena di dubbi e pensieri che le impediscono di godersi il momento.

La situazione più critica riguarda però Alba, vittima di un'aggressione da parte di due uomini legati a un vecchio debito di droga. Di fronte alle ferite della ragazza, Dante si sente travolto dal peso del passato che li lega e dal timore di non riuscire a proteggerla, mentre cerca di fare i conti con le proprie responsabilità e con sentimenti sempre più complessi nei confronti di chi lo circonda.

Tommaso Donadoni è Thomas

Lezione su Giacomo Leopardi - Le illusioni

Thomas continua a precipitare verso la cattiva strada, e il suo comportamento preoccupa sempre più sia Simone che Dante. Padre e figlio, tra nervi tesi e silenzi, cercano di capire perchè stia affondando e come aiutarlo prima che sia troppo tardi. Nonostante i tentativi di Dante e Simone, Thomas non si apre, aggravando la tensione tra loro.

Nel frattempo, Alba subisce nuove minacce e questa volta Dante decide di intervenire direttamente, determinato a spezzare la spirale di paura che la circonda. Allo stesso tempo deve mediare con i genitori di Zeno, contrari alla partecipazione del figlio a una gita scolastica, scontrandosi con Irene: il confronto acceso tra i due fa riaffiorare un'attrazione fino a quel momento difficile da ignorare.

Tra Anita e Leone si consolida un legame intenso, mentre Dante osserva tutto con una crescente gelosia. Zeno si scopre profondamente attratto da Viola, che però è ancora divisa tra dubbi e pensieri complicati. Laura e Luna, da amiche storiche, iniziano a percepire un sentimento inatteso che le avvicina più di quanto avessero immaginato. Intanto Manuel arriva a Tokyo e si confronta con Simone, rafforzando il loro rapporto nonostante la distanza, sostenendosi attraverso messaggi che mantengono vivo un legame importante.

Rita Castaldo è Alba

Il cast principale e le new entry

Il cast della terza stagione vede il ritorno di molti volti noti, affiancati da importanti new entry che introducono nuovi intrecci narrativi.

Alessandro Gassmann - Dante Balestra

- Dante Balestra Claudia Pandolfi - Anita Ferro

- Anita Ferro Nicolas Maupas - Simone Balestra

- Simone Balestra Damiano Gavino - Manuel Ferro

- Manuel Ferro Christiane Filangieri - Floriana

- Floriana Pia Engleberth - Virginia Villa

Le Nuove Entrate nella Terza Stagione

Nicole Grimaudo - Irene Alessi

- Irene Alessi Dario Aita - Leone Rocci

- Leone Rocci Filippo Brogi - Zeno

- Zeno Tommaso Donadoni - Thomas

- Thomas Giulia Fazzini - Greta

- Greta Rita Castaldo - Alba

Dove vedere Un Professore in tv e in streaming

La seconda puntata della terza stagione di Un Professore andrà in onda stasera giovedì 4 dicembre alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la serie in qualsiasi momento e seguire l'evoluzione delle nuove storie e dei protagonisti.