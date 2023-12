Un professore 2 stasera su Rai 1: la trama della terza puntata

Stasera su Rai 1 alle 21:25 torna in TV Un professore 2, la serie tv con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas: ecco la trama e il cast della terza puntata.

Un professore 2, la fiction con Alessandro Gassmann nei panni di un illuminato prof di filosofia, torna eccezionalmente stasera su Rai 1 in prima serata dopo l'ennesimo trionfo negli ascolti della scorsa settimana. Dante Balestra sarebbe dovuto tornare in TV giovedì ma proprio il 7 dicembre il primo canale RAI trasmetterà, in diretta da Milano, la Prima della Scala. Dalla prossima settimana la programmazione tornerà quella consueta.

La trama della terza puntata, martedì 5 dicembre

Nel primo episodio, Montaigne: chi siamo, Mimmo viene coinvolto in un brutto giro. Manuel comincia a evitare Nina, spaventato da quello che ha rivelato. La ragazza si confida con Dante a cui svela di avere una figlia. Il prof, dal canto suo, cerca di convincere l'assistente sociale a rivalutare il caso di Lilli e Nina. Ernesto, risvegliatosi dal coma, racconta la sua verità e dichiara che non è stato Simone a colpirlo.

Nel seocondo episodio, Thoreau: un pianeta da salvare, Dante, complice il caldo insopportabile, tiene una lezione sul pensiero del filosofo americano del titolo, incoraggiando i ragazzi a vivere in modo più sostenibile. Mentre Luna manda foto compromettenti al suo ammiratore, che è sempre più insistente, Nina riceve finalmente una buona notizia. La verità su Nicola fa infuriare Manuel. Dante invece riceve finalmente la diagnosi.

Il cast

Nella seconda stagione tornano tutti i personaggi già amati dal pubblico: Alessandro Gassmann riprende i panni di Dante Balestra, professore di filosofia tanto geniale quanto anticonformista, Claudia Pandolfi è Anita, la mamma di Manuel (Damiano Gavino) e nuovo amore di Dante. Nicolas Maupas è Simone, il figlio che Dante ha avuto dalla sua ex moglie, Floriana, interpretata da Christiane Filangieri.

Ritorna Pia Engleberth nel ruolo di Virginia, mamma di Dante e nonna di Simone, e torna Domenico Cuomo in quello di Mimmo. Tante le new entry della stagione, a cominciare da Thomas Trabacchi, che sarà Nicola, manager di successo e vecchia conoscenza di Anita. Alice Lupparelli è Viola, sua figlia, Khadim Faye è Rayan e Margherita Aresti è Nina.