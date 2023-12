Un professore 2 stasera su Rai 1: la trama della quarta puntata

Un professore 2, la fiction con Alessandro Gassmann nei panni di un illuminato prof di filosofia, torna stasera su Rai 1 in prima serata. Sarà una settimana particolare per Dante Balestra, caratterizzata da un doppio appuntamento perchè la serie tornerà anche giovedì 14 dicembre in prima serata. Il finale di stagione, invece, dovrebbe andare regolarmente in onda giovedì 21 dicembre.

La trama della quarta puntata, martedì 12 dicembre

Nel primo episodio, Freud: i padri, Anita lascia la villa. Mimmo invece riceve da Molosso l'incarico di sorvegliare la moglie e di scoprire chi è il suo amante. Luna bacia Rayan perchè è convinta che sia il suo ammiratore segreto, mentre Floriana e Virginia discutono sulla salute di Dante.

Nell'spisodio successivo, Kierkegaard: che ci faccio qui?, mentre Mimmo assiste a un episodio di violenza contro la moglie di Molosso, Manuel si lascia convincere a non rinunciare per partito preso al rapporto con Nicola. Luna avrà una bruttissima sorpresa dall'ammiratore segreto, Nicola invece vuole rilevare la libreria in cui lavora Anita ma lei si oppone. Dante tiene una toccante lezione sulla violenza di genere. Poi, una volta a casa, si lascia a un momento di tenerezza con Floriana un po' troppo lungo....

Il cast

Nella seconda stagione tornano tutti i personaggi già amati dal pubblico: Alessandro Gassmann riprende i panni di Dante Balestra, professore di filosofia tanto geniale quanto anticonformista, Claudia Pandolfi è Anita, la mamma di Manuel (Damiano Gavino) e nuovo amore di Dante. Nicolas Maupas è Simone, il figlio che Dante ha avuto dalla sua ex moglie, Floriana, interpretata da Christiane Filangieri.

Ritorna Pia Engleberth nel ruolo di Virginia, mamma di Dante e nonna di Simone, e torna Domenico Cuomo in quello di Mimmo. Tante le new entry della stagione, a cominciare da Thomas Trabacchi, che sarà Nicola, manager di successo e vecchia conoscenza di Anita. Alice Lupparelli è Viola, sua figlia, Khadim Faye è Rayan e Margherita Aresti è Nina.