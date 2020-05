Un posto al sole: Rai3 sospende le repliche della soap

Rai3 non manderà più in onda le repliche di Un posto al sole, che sono state sospese aspettando il nuovo ciclo di episodi.

Un posto al sole si ferma, Rai3 ha deciso di sospendere le repliche della soap partenopea per via di ascolti davvero insoddisfacenti. Rimangono invece ancora in palinsesto le repliche in onda al mattino su Rai Premium, e disponibili anche su RaiPlay.

Per la prima volta nella sua lunga storia, Un posto al sole è andata incontro a una sospensione, causata naturalmente dalla particolare situazione sanitaria che ha investito il nostro Paese e che ha reso impossibile, nel tentativo di salvaguardare la salute di tutti gli addetti ai lavori, continuare a girare nuove puntate. Se in una situazione di emergenza al terzo canale RAI era sembrata una buona idea mandare in onda le puntate realizzate nel 2012, la soluzione non si è tuttavia rivelata vincente dal punto di vista degli ascolti, mai così bassi in quella fascia oraria. Così il nuovo direttore di rete, Franco di Mare, ha preso la grave decisione di interrompere Un posto al sole Classic di punto in bianco.

Cosa succederà ora? Che da stasera alle 20:45 su Rai3 andrà in onda il programma #Generazione Bellezza, condotto da Emilio Casalini, e non più i vecchi episodi girati a Palazzo Palladini.

Niente paura, però, perchè, sebbene la cancellazione delle repliche sia definitiva, Un posto al sole dovrebbe tornare, al massimo in autunno, a tenere compagnia al suo pubblico con nuove storie e con i personaggi più amati.

Intanto continuerà ad andare in onda su RaiPlay lo spin-off in pillole della soap, Un po' sto a casa, che vede coinvolti tutti i protagonisti.