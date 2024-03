Un Posto al Sole su Rai 3: anticipazioni delle trame per le puntate dal 25 al 29 marzo 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 25 al 29 marzo 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 25 al 29 marzo 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Nuova settimana per i protagonisti di Un posto al sole: Damiano stabilisce una connessione con Antonio. I sensi di colpa attanagliano Viola, Ida ha una dolorosa notizia. Raffaele tiene a freno Diego.

Lunedì 25 marzo: Damiano interviene per riavvicinare Antonio e Manuel

Con l'aiuto di Damiano, Viola riesce a far riavvicinare finalmente i piccoli Antonio e Manuel ma la complicità che si crea anche tra Antonio e Damiano farà soffrire qualcuno.

Alberto fa pressione su Clara che non ha ancora deciso se portare avanti la gravidanza, un'amica verrà a sostenerla in questo momento così delicato. Guido e Mariella si sfogano per il loro malessere coniugale, Cerruti sembra trovare un po' di leggerezza grazie a Luciano.

Martedì 26 marzo: La proposta inaspettata di Damiano

Viola continua a sentirsi in colpa nei confronti di Eugenio, la testardaggine di Rosa nel voler tornare a casa, nonostante i rischi, poterà Damiano a farle una proposta del tutto inaspettata.

Alberto sembra rassicurato nel capire che Clara è apparentemente indirizzata verso l'interruzione di gravidanza, Marika proverà a far sorgere qualche dubbio all'amica ma senza ottenere grandi risultati. Luciano proverà a far aprire gli occhi a Cerruti sullo stato di salute della sua relazione con Castrese e Mariella penserà di aver fatto un passo avanti nel rappacificarsi con Guido, ma le cose non stanno proprio così.

Mercoledì 27 marzo: Notizia inaspettata per Ida

Proprio quando Ida sembra pronta a riaffacciarsi alla vita e a godersi la storia d'amore con Diego, una notizia la trascinerà nella disperazione più buia. La decisione di Damiano di trasferirsi a casa di Rosa potrebbe mettere alla prova il rapporto tra il poliziotto e Viola? Un atteso ritorno illuminerà di allegria e spensieratezza la terrazza di palazzo Palladini.

Giovedì 28 marzo: Diego vuole aiutare Ida

Mentre la morte del padre getta Ida un uno stato di grave prostrazione, Diego è sempre più deciso ad aiutarla a liberarsi dal ricatto di Marina e Ferri. Contenta della presenza di Damiano in casa, Rosa fatica a nascondere i sentimenti che ancora prova per il suo ex.

Venerdì 29 marzo: La decisione di Rossella

Decisa a mettere ordine nei suoi sentimenti, Rossella riceve un invito che potrebbe aiutarla a chiarirsi un po' le idee. Raffaele, preoccupato per l'agire impulsivo di Diego, cerca di tenere a freno la sua ostilità verso Ferri, mentre Filippo e Serena trovano finalmente il modo di far tornare il sorriso a Irene.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.