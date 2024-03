Un Posto al Sole su Rai 3: anticipazioni delle trame per le puntate dal 18 al 22 marzo 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 18 al 22 marzo 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 18 al 22 marzo 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Nuova settimana per i protagonisti di Un posto al sole: I sensi di colpa attanagliano Manuela. Nunzio vuole una faccia a faccia con Rossella. Rosa vuole tornare a casa a differenza di Manuel.

Lunedì 18 marzo: Tensioni familiari

A casa di Guido continuano le tensioni tra Mariella e il marito. Manuela viene scopre la gravità delle ripercussioni su Irene del suo incauto gesto.

Martedì 19 marzo: Sensi di colpa di Manuela

Michele rifletterà sul ruolo del padre e Silvia troverà un'alleata inaspettata. Rossella capirà che c'è un confronto al quale non può sottrarsi.

Manuela è tormentata dai sensi di colpa per il suo ruolo nella disavventura di Irene, Filippo e Serena sono decisi ad affrontare il problema, ma la bambina non sembra collaborare. Nonostante lei faccia di tutto per mostrarsi premurosa, Guido continua ad avercela con Mariella.

Mercoledì 20 marzo: Le concessioni di Roberto e Marina

Nunzio, troppo coinvolto per rispettare i tempi di Rossella, le chiederà un confronto. L'eccessivo interesse di Manuela per lo stato d'animo di Irene convince Serena che è stata la zia a esporla ai pericoli del web. Con l'intento di ammansire Ida, Roberto e Marina le faranno una gradita concessione.

Giovedì 21 marzo: Un incontro per Cerruti

Alberto è alla ricerca di una nuova sistemazione per tener fede alla promessa fatta a Clara, ma la donna appare sempre più turbata e combattuta. Mariella registra la crescente freddezza di Guido nei suoi confronti.

Cerruti farà al Vulcano un incontro molto interessante. Dopo la visita a Palazzo del padre di Ida, Ferri e Marina si illudono di tenere sotto scacco la donna, ma un'iniziativa intrapresa da Diego potrebbe cambiare le carte in tavola.

Venerdì 22 marzo: La decisione di Rosa

È arrivato il momento, per Rosa e Manuel, di lasciare la Terrazza per tornare a casa, ma la donna farà non poca fatica per convincere il figlio e intanto una nuova minaccia aleggia su di lei.

Alberto avrà una reazione furiosa e veemente alla notizia che Clara aspetta un bambino da Eduardo, anche se lei non ha ancora deciso se portare avanti o meno la gravidanza. Salvatore e Luciano approfondiscono la loro conoscenza.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.