Un posto al sole Classic, anticipazioni 7 maggio 2020: Renato nei guai con Adriana

Un posto al sole torna giovedì 7 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic e le anticipazioni non sono foriere di buone notizie per Renato, che con Adriana sbaglia proprio tutto.

Mentre Ferdinando realizza di non avere più alcuna chance con Marina, Greta è pronta a cadere inconsapevolmente nella trappola di Roberto e Marina. Quella che per Serena doveva essere una serata dedicata al divertimento, si trasformerà in una serata da dimenticare. Vittima della propria superficialità e dei luoghi comuni, Renato finirà col mettersi nei guai con Adriana, e Raffaele contribuirà a complicare ulteriormente la situazione.

