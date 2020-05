Un posto al sole Classic, anticipazioni 6 maggio 2020: Rizzo ha dei ripensamenti su Greta

Un posto al sole torna mercoledì 6 maggio 2020 su Rai3 alle 20:45 in versione Classic, con una nuova puntata delle repliche, e le anticipazioni sono portatrici del dissidio interiore vissuto da Ferdinando Rizzo.

Marina continua a servirsi di Ferdinando per far cadere Greta nella sua trappola, mentre Rizzo comincia a provare degli scrupoli per la sua vittima. Nunzio, reduce dall'incontro con Alfonso, si confronterà con una subdola tentazione, mentre Franco deve contrattare con Renato la vendita del motorino di Niko. Per rilanciare il Caffè Vulcano, Silvia s'inventerà una serata molto particolare.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 6 maggio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.