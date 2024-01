Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dall’8 al 12 gennaio 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dall'8 al 12 gennaio 2024

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dall'8 al 12 gennaio 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Raffaele affronta Ferri e Marina. Nunzio flirta con Diana per dimenticare Rossella. Mariella vuole vendicarsi di Micaela. Giulia farà una proposta a Clara e Ida eme per l'incolumità di Diego.

Lunedì 8 gennaio: Domande Senza Risposta e Vuoti Emotivi

Dopo la telefonata di Ida, Diego comincia a porsi delle domande alle quali non è in grado di dare risposta. Mentre, in Polonia, Magda interviene bruscamente per fermare la nipote, il figlio di Raffaele decide di affrontare Ferri e Marina, appena tornati da Londra.

In attesa del ritorno di Giulia dalla Sicilia, Luca ha un altro piccolo "vuoto". È un segnale che la malattia sta progredendo? Filippo deve gestire il difficile rapporto professionale tra Micaela e Michele, ma la cosa potrebbe sfuggirgli di mano.

Martedì 9 gennaio: Sospetti e Rivalità Sentimentali

Nonostante gli sforzi di Ferri e Marina per arginarlo e depistare i suoi sospetti, Diego decide di voler vedere chiaro e andare fino in fondo per capire cosa stia succedendo realmente a Ida.

Sempre più deciso a soffocare i suoi tormenti sentimentali per Rossella, Nunzio riprende a flirtare con Diana, che però si è legata a un altro uomo.

Mercoledì 10 gennaio: Ricerche e Vendette in Vista

Roberto scopre che Raffaele e Diego sono partiti mentendo sulla loro reale destinazione: padre e figlio arrivano in Polonia, riusciranno a trovare Ida?

Infastidita dalla sfrontatezza con la quale Micaela vive la storia con Samuel dopo averlo "scippato" a Speranza, Mariella medita vendetta.

Giovedì 11 gennaio: Corsa Contro il Tempo e Pericoli Imminenti

Roberto e Marina faranno una lotta contro il tempo per raggiungere Raffaele e Diego in Polonia ed evitare il peggio, ma questi ultimi, trovata casa di Ida, potrebbero mettersi in una situazione pericolosa.

Alberto si rivelerà sempre più inadatto a fare il padre e Giulia deciderà di fare a Clara una proposta che potrebbe sollevarla almeno un pò. Indispettita per il richiamo di Silvia e sicura che a sobillarla sia stata Mariella, Micaela troverà il modo di vendicarsi.

Venerdì 12 gennaio: La Determinazione di Diego e le mancanze di Alberto

Aiutato dal padre e deciso a trovare Ida, Diego non sembra disposto ad arrendersi. E mentre Ida teme per l'incolumità del ragazzo e di Raffaele, Marina comincia a realizzare che la situazione sta prendendo una brutta piega.

Alberto si rivela un padre distratto e poco attento alla salute del figlio, Giulia cerca di convincere Clara ad accettare il lavoro al Centro Ascolto. Qualcuno però sembra rimanerci male. Decisa a fare guerra a Mariella, Micaela le giocherà davvero brutto scherzo.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.