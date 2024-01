Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Filippo si confronterà con la sua coscienza dopo le parole di Diego. Eugenio visita Viola, mentre Mariella supererà un'emergenza grazie a Sasà. Serena rassicurerà suo marito, Marina si scontrerà con Filippo.

Eugenio fa riflettere Viola, Sasà rivela una decisione a Mariella. Roberto e Marina valutano un nido per Tommy. Nunzio riflette sulla solitudine. Riccardo incontra una vecchia conoscenza a Milano. Clara affronta sentimenti nascosti.

Lunedì 29 gennaio: Il conflitto interiore di Filippo

Scosso dalle parole di Diego su Ferri e Marina, Filippo farà i conti con la coscienza. Reduce da un inatteso incontro ravvicinato con la Cimmino, Eugenio andrà da Viola... Indispettita perché Guido non si è comportato come avrebbe voluto.

Mariella supererà l'improvvisa emergenza Cotugno grazie a Sasà che, dal canto suo, le rivelerà di aver maturato una drastica decisione.

Martedì 30 gennaio: Eugenio e Viola, riflessioni sul futuro

Serena rassicura il marito sul fatto che non abbia fatto nulla di male, Marina sembra invece accusare le parole di Filippo al punto da spingere Roberto a prendere una decisione inaspettata. Raffaele riesce a risollevare almeno in parte l'umore di Antonio.

Un'iniziativa di Eugenio porta Viola a considerare, con un pizzico di malinconia, che forse anche lui sia pronto ad andare avanti con la propria vita. Cotugno continua a peregrinare, Sasà fa a Mariella un'importante rivelazione che l'amica non prenderà bene.

Mercoledì 31 gennaio: Il dilemma genitoriale di Roberto e Marina

La riunione di quartiere organizzata da Giulia, per trovare una soluzione agli sfratti ai danni di Rosa e di altri inquilini, non sembra dare i frutti sperati, mentre un nuovo atto di intimidazione colpirà il Centro Ascolto.

Roberto e Marina visiteranno un nido dove potrebbero iscrivere Tommy per sottrarlo al tempo eccessivo che passa con Ida, ma lei non sembra voler rinunciare al suo ruolo di madre. Mariella e Sasà ricevono un accorato appello da parte di Alfredo, che riguarda il barone Cotugno.

Giovedì 1° febbraio: Le complicazioni sentimentali di Nunzio e Rossella

Alberto prova ad accorciare le distanze con Clara facendo leva sulla buona fede della ragazza e sul momento di fragilità che sta vivendo, acuito da una telefonata inattesa quanto spiazzante.

Giulia teme che quello contro il Centro Ascolto sia stato un atto intimidatorio mirato, mentre Rosa vivrà un momento di profondo sconforto. In via di guarigione, Nunzio sembra non riuscire a mettere da parte i sentimenti che prova per Rossella, che però è sempre più proiettata verso il matrimonio con Riccardo.

Irene sembra chiudersi sempre di più in se stessa e Filippo e Serena, preoccupati, cercano di capire cosa le stia accadendo.

Venerdì 2 febbraio, Riccardo: incontri del passato

Nunzio, in procinto di tornare a casa, avrà modo di riflettere sulle sue recenti vicissitudini sentimentali, realizzando con amarezza la sua condizione di solitudine.

La rassegnazione però potrebbe portarlo a guardare dentro il proprio cuore e a compiere un colpo di testa. A Milano per il congresso medico, Riccardo si imbatterà inaspettatamente in una sua vecchia conoscenza.

Scossa da una telefonata inattesa, Clara dovrà confrontarsi con i propri sentimenti più reconditi mentre Alberto continuerà nella sua graduale opera di riavvicinamento a lei. Tommy si preparerà ad affrontare il suo primo giorno di nido.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.