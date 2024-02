Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 26 febbraio al 1° marzo 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 26 febbraio al 1° marzo 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 26 febbraio al 1° marzo 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Rosa inizia il lavoro, scopre l'assenza di Manuel, sospetta dei camorristi. Luca dimentica il frigorifero aperto, Giulia lo rassicura. Renato parte per la settimana bianca con Jimmy e Niko e nasconde un'informazione cruciale a Raffaele. Viola e Damiano affrontano ostacoli nella loro relazione, preoccupati per Manuel.

Irene plagiata dall'influencer, preoccupa i genitori. Renato ospita Raffaele in montagna ma la disponibilità ha un prezzo. Raffaele cerca aiuto da Rosa per il lavoro, lei non può. Michele e Silvia ritrovano la sintonia. Giancarlo sospetta del giornalista. Mariella vuole che Guido si impegni. Battibecchi, giornate sulla neve, trasferimenti e dubbi sentimentali complicano le vite dei protagonisti.

Raffaele sarà tra i protagonisti di questa settima di Un posto al Sole

Lunedì 26 febbraio: Rosa e la giornata a Palazzo Palladini

Rosa si accinge a cominciare la sua giornata lavorativa a Palazzo Palladini ma scopre che Manuel non è andato a scuola. Che sia finito tra le mani dei camorristi di Angelo Torrente? Luca confessa a Giulia di aver avuto un altro passaggio a vuoto, dimenticando aperta la porta del frigorifero, ma la donna è brava a tranquillizzarlo.

Renato sta per partire per la settimana bianca con Jimmy e Niko, ma nasconde strategicamente a Raffaele un'importantissima informazione relativa alla loro destinazione finale.

Martedì 27 febbraio: Viola e Damiano, ostacoli nella relazione

Viola comincia a sentire il peso degli ostacoli nella relazione con Damiano, lui e Rosa saranno molto presi dal loro ruolo di genitori, ma quella che sembrava una semplice marachella di Manuel si rivelerà qualcosa di molto più preoccupante.

L'atteggiamento di Irene, sempre più plagiata dai discorsi dell'influencer che segue di nascosto, preoccuperà Filippo e Serena al punto da fargli valutare di ricorrere a un aiuto per capire cos'abbia la figlia. L'imminente partenza per la settimana bianca creerà l'ennesima lite fra Raffaele e Renato ma Ornella troverà una soluzione che potrebbe riportare i due alla pace.

Mercoledì 28 febbraio: Il trasferimento di Giancarlo e la sintonia tra Silvia e Michele

Mentre Giancarlo si trasferisce definitivamente a palazzo Palladini, Silvia e Michele sembrano ritrovare l'antica sintonia. Malgrado le continue intimidazioni e il trasferimento di Clara a casa di Alberto, Rosa non intende lasciare il proprio appartamento.

Renato accetta di ospitare Raffaele nella propria stanza d'albergo in montagna... ma la sua disponibilità avrà un prezzo!

Giovedì 29 febbraio: Partenza di Raffaele per il Trentino

Pronto a partire per il Trentino, Raffaele, in cerca di chi lo sostituisca al lavoro, conta sull'aiuto di Rosa. La donna però è troppo presa dai suoi problemi per potergli dare una mano. Clara, intanto, si prepara a tornare a casa di Alberto insieme a Federico.

Tra Michele e Silvia sembrano riaffiorare sentimenti mai svaniti. Giancarlo, intanto, comincia a non vedere di buon occhio la presenza del giornalista nella vita della donna. Mariella, invece, sembra voler far scontare a Guido la sua pigrizia dentro casa.

Venerdì 1° marzo: Giornata padre-figlio di Niko e Jimmy

Renato e Raffaele danno vita ai loro soliti battibecchi anche sulla neve, Niko e Jimmy passano una bella giornata padre-figlio facendo insieme il corso di sci, ma un incontro del tutto inaspettato è dietro l'angolo. Rosa si trasferisce da Giulia, mentre Clara confida a Marika i suoi timori per essere tornata a casa di Alberto.

Roberto e Marina sembrano aver convinto Ida a dimenticare Diego, ma basta poco per disperdere il loro ottimismo e spingerli a interrogarsi sul loro futuro come genitori di Tommaso.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.