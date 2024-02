Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 19 al 23 febbraio 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 19 al 23 febbraio 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 19 al 23 febbraio 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Diana affronta Flavio; Clara e Rosa si scontrano pericolosamente; Diego delude Ida con una proposta; Mariella punisce Guido; Ida e Diego affrontano ostacoli; Rosa resiste alle minacce; Silvia e Michele si riavvicinano; Giulia parla delicatamente con Luca; Irene preoccupa Filippo e Serena.

Rosa rischia con il boss Torrente; Nunzio è arrabbiato; Giulia e Luca si distraggono dalla malattia; le tensioni tra Filippo e Serena crescono a causa di Irene.

Lunedì 19 febbraio: Diana vs. Flavio

Diana se la vedrà con Flavio, fuori di sé. Rosa e Clara, coi nervi a fior di pelle per la situazione di pericolo, avranno un duro scontro dall'esito tanto imprevedibile e spiacevole. Diego vorrebbe ritagliarsi del tempo per stare con Ida e le farà una proposta alla quale lei non reagirà come sperato.

Martedì 20 febbraio: nuovi ostacoli

Ida cerca un chiarimento con Diego ma la loro relazione si troverà davanti a un nuovo ostacolo. Il litigio tra Clara e Rosa mette a dura prova la loro amicizia. Mariella, dopo aver scoperto che Guido non le ha detto tutta la verità sulla sua vacanza in Spagna, decide di fargliela pagare.

Mercoledì 21 febbraio: decisioni difficili

Malgrado Clara continui a spronarla a lasciare la casa, Rosa non intendere cedere e cerca una strada inaspettata per sottrarsi alle intimidazioni che continua a subire. Pressata dall'ultimatum di Roberto e consapevole del peso emotivo che sta scaricando su Diego, Ida prenderà una sofferta decisione.

Coinvolti nei preparativi del matrimonio di Rossella, Silvia e Michele si perdono in dolci malinconie e sembrano ritrovare un'antica sintonia.

Giovedì 22 febbraio: tensioni e preoccupazioni

Emotivamente colpita da un caso che le si presenta al Centro Ascolto, Giulia decide di fare un discorso molto delicato a Luca. Sfumata anche la sua disperata richiesta di aiuto, Rosa è sempre più spaventata e sotto pressione per le minacce subite e cercherà un modo per sfogare la sua rabbia.

Irene continua ad avere un atteggiamento apatico che preoccupa Filippo e Serena che non sanno più come comportarsi con lei.

Venerdì 23 febbraio: crescono rabbia e tensione

Rosa potrebbe finire nel mirino del boss Torrente, deciso a tutto perché la donna lasci la sua casa. Intanto cresce la rabbia di Nunzio all'idea che i suoi aggressori possano farla franca.

Almeno per una sera, Giulia e Luca sembrano riuscire a mettere da parte il pensiero della malattia. I problemi con Irene cominciano a far nascere le prime tensioni tra Filippo e Serena. La bambina, intanto, continua a usare lo smartphone di nascosto.