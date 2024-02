Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 12 al 16 febbraio 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 12 al 16 febbraio 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 12 al 16 febbraio 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Ornella sostiene emotivamente Luca mentre accusa vuoti di memoria. Serena e Filippo organizzano una festa per Irene, ma ci sono complicazioni. Riccardo riflette su un incontro a Milano. Le relazioni si intrecciano mentre emergono segreti.

Lunedì 12 febbraio: Ornella continua a nutrire dubbi su Luca

Ornella si trova ancora alle prese con i suoi dubbi riguardo a Luca, mentre Giulia le mostra tutto il proprio sostegno emotivo. Tuttavia, Luca subisce un altro vuoto di memoria, suscitando incertezze su come reagirà a questo nuovo segnale della malattia.

Serena e Filippo organizzano una festa di Carnevale per Irene Serena e Filippo riescono a organizzare una festa di Carnevale meravigliosa per Irene, che sembra ritrovare il suo buonumore. Tuttavia, qualcosa accadrà ancora una volta, destabilizzando la bambina.

Martedì 13 febbraio: Riccardo riflette sul suo incontro con Virginia a Milano

Riccardo continua a riflettere sull'incontro avuto con Virginia a Milano, mentre Rossella si prepara a fare una scoperta che non si aspettava affatto. Raffaele e Ornella condividono le loro preoccupazioni per Luca, il quale si appoggia sempre di più a Giulia.

Nel frattempo, Irene si chiude sempre di più in sé stessa dopo aver mandato a monte la festa di Carnevale organizzata dai genitori.

Mercoledì 14 febbraio: Marina e Roberto raggiungono il loro obiettivo con Tommaso

Marina e Roberto sembrano aver raggiunto l'obiettivo di crescere Tommaso come loro figlio. Nel frattempo, Ida e Diego trovano finalmente il coraggio di dare ascolto ai propri sentimenti.

Il silenzio colpevole di Riccardo riguardante il suo incontro con Virginia a Milano solleva dubbi su un possibile tradimento. Micaela, delusa dal fatto che Samuel non le ha comprato alcun regalo, spera che l'atmosfera di San Valentino possa aiutarli a superare la tensione.

Giovedì 15 febbraio: Rosa si trova sotto pressione

Rosa è sempre più sotto pressione da parte di chi vorrebbe farle lasciare l'appartamento. Nel frattempo, Filippo e Serena partecipano a una cena a cui sono stati invitati da Flavio Bianchi, ma le intenzioni nascoste dell'uomo restano oscure.

Riccardo è disposto a fare grandi rinunce pur di stare con Rossella, mentre Diego e Ida decidono di mantenere segreta la loro relazione per il momento.

Venerdì 16 febbraio: Rosa si difende dalle minacce dei criminali

Rosa è costretta a difendersi dalle minacce dei criminali che la spingono a lasciare la sua casa. Nel frattempo, Clara appare sempre più spaventata dall'evolversi degli eventi. Diana inizia a scoprire lentamente il vero volto di Bianchi e sospetta che nasconda qualcosa.

Un piccolo pretesto domestico offre a Jimmy l'occasione di spiegare al nonno l'importanza di difendere l'ambiente proteggendolo dagli sprechi energetici inutili.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.