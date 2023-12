Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate dal 1° al 5 gennaio 2024

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dal 1° al 5 gennaio 2024.

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 1° al 5 gennaio 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Nella nuova settimana di Un Posto al Sole, si celebrerà l'ultimo giorno dell'anno a Palazzo Palladini. Viola farà una scoperta inaspettata, mentre Speranza guarderà con ottimismo al suo futuro. Diego avrà difficoltà a contattare Ida, la quale nel frattempo cercherà di fuggire dalla prigionia imposta dai genitori.

Lunedì 1° gennaio: Colpi di Scena a Palazzo

Come sempre, l'ultimo giorno dell'anno a Palazzo sarà ricco di colpi di scena. A farne le spese sarà soprattutto il povero Guido alle prese con le turbolenze di casa Altieri e di casa Cerruti. Ma anche per Sasà, Samuel e Speranza, che dovranno prendere atto di un'amara verità, non sarà un capodanno privo di sorprese.

Martedì 2 gennaio: Scoperte e Decisioni

Raffaele è preoccupato per la situazione fra Eugenio e Viola che è ancora molto tesa e a farne le spese è Antonio. Un imprevisto porterà Viola a fare una scoperta che la lascerà senza parole.

Mentre la relazione fra Samuel e Micaela sembra farsi più seria, Speranza prenderà una decisione importante senza però considerare il volere di suo padre.

Mercoledì 3 gennaio: Confronti e Nuovi Inizi

Messa in crisi dalla scoperta che Antonio fosse già a conoscenza di una scomoda verità, Viola vorrebbe affrontare il delicato discorso col figlio, insieme Eugenio, ma l'uomo sarà d'accordo?

Grazie all'inaspettata intercessione di un familiare, Speranza si libererà della pressione paterna e, dopo la delusione sentimentale, cercherà di affrontare con fiducia un nuovo capitolo della sua vita.

Giovedì 4 gennaio: Dilemmi e Prigionia

Clara è indecisa se consentire ad Alberto di prendersi Federico, perché teme che l'uomo potrebbe non riportaglielo. I rapporti tra Viola e Antonio, nonostante lei tenti in tutti i modi di ricomporre, continuano ad essere molto tesi, e la ragazza ne soffre.

Diego tenta in ogni modo di mettersi in contatto con Ida, ignaro che la ragazza sia prigioniera della sua famiglia in Polonia.

Venerdì 5 gennaio: Tentativi di Fuga e Rivelazioni

Ida cerca disperatamente di trovare un modo per fuggire dalla casa in Polonia, diventata ormai per lei una prigione, ma l'impresa si rivelerà più difficile del previsto. Clara rifletterà turbata sulla sua difficile decisione riguardante Federico e Alberto.

Michele scoprirà con grande sorpresa che tra gli estimatori di Micaela in radio c'è una persona insospettabile a lui molto vicina. Le sorprese però non sono finite e un'altra importante novità attende il giornalista.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.