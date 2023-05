Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 29 maggio all'1 giugno 2023

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate trasmesse dal 29 maggio all'1 giugno 2023: questa settimana la soap andrà in onda su Rai 3 dal lunedì al giovedì

Ecco le trame di Un posto al sole in onda su Rai3 alle 20:50. Le anticipazioni si riferiscono alle puntate in onda dal 29 maggio all'1 giugno 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al giovedì, questa settimana non andrà in onda venerdì 2 giugno in concomitanza con la Festa della Repubblica.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 29 maggio

Marina è in viaggio lontana da Napoli, Lara si insinua sempre più nella vita di Ferri grazie al piccolo Tommaso e Ida sta per arrivare a Palazzo Palladini. Manuela si illude per un istante che tra lei e Niko possa ricominciare qualcosa per poi ricevere una cocente delusione, un nuovo incontro però sembra già alle porte.

Martedì 30 maggio

Lara deve gestire l'improvviso arrivo di Ida a Palazzo Palladini cercando di non insospettire Roberto Ferri e di fare in modo che la giovane polacca non sveli a nessuno il suo segreto. Nonostante le perduranti incomprensioni tra Cerruti e Mariella, la crociera sta procedendo in modo abbastanza soddisfacente, ma Guido rischia di fare le spese dei velleitari propositi trasgressivi di Massaro. Manuela non sembra del tutto indifferente al fascino di Costabile.

Mercoledì 31 maggio

L'ostinazione con cui Ida chiede di restare a Napoli accanto al suo figlio biologico mette in allarme Lara e rischia di smascherare il suo inganno ai danni di Roberto. Malgrado abbia preso atto dell'impossibilità di conquistare Niko, Manuela non si sente pronta per nuove avventure e non vuole assecondare l'interesse mostrato da Costabile nei suoi confronti, ma il destino sembra avere altri piani in serbo per lei. Ingiustamente accusato di infedeltà per colpa di Sergio, Guido cerca di convincere Mariella della propria innocenza.

Giovedì 1 giugno

Giulia, in vista dell'imminente partenza di Angela e Franco, comincia a temere il vuoto e la solitudine che regnerà alla terrazza senza di loro, Luca De Santis si troverà ad affrontare una situazione di forte disagio emotivo che potrebbe essere il campanello d'allarme di un grave problema di salute. Per scongiurare il rischio che Roberto scopra il suo piano, Lara cercherà di convincere Ida a tornare in Polonia. In crociera con Guido, appresa la verità su Massaro, Mariella si gode finalmente dei momenti di felicità con il marito mentre qualcuno a Napoli rimpiange la sua compagnia.