Un Posto al Sole, anticipazioni trame dal 29 luglio al 2 agosto: Guido e Mariella sono sempre più in crisi

Un posto al sole torna a farci compagnia con cinque nuovi episodi che andranno in onda dal 29 luglio al 2 agosto 2024 su Rai 3. Ecco le anticipazioni delle trame delle prossime puntate della ventottesima stagione della soap prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia, sullo sfondo la città di Napoli e il panorama mozzafiato che si gode da Palazzo Palladini.

In questa settimana della soap, i personaggi affrontano tensioni e cambiamenti significativi. Alberto, dopo aver scoperto la casa protetta di Clara, diventa pensieroso, mentre il conflitto tra Bice e Massaro scuote diversi rapporti. Michele è incerto sul futuro, e la gelosia di Marika causa divisioni. Inoltre, Roberto continua la sua manipolazione riguardo l'acquisto della radio, mentre la crisi tra Guido e Mariella sembra ormai irreversibile. Non mancheranno colpi di scena e decisioni difficili per tutti i protagonisti della serie.

Trame degli episodi di Un Posto al sole in onda questa settimana

Lunedì 29 luglio: Dopo aver seguito Clara e scoperto dove si trova la casa protetta, Alberto diventa pensieroso e sfuggente. Cosa starà architettando? Il duro confronto tra Bice e Massaro avrà serie ripercussioni sulla riconciliazione tra Mariella e Guido e sui rapporti tra Rosa e Marika. Incerto sul da farsi, Michele viene convinto da Filippo a partire comunque per la sua vacanza con Silvia.

Martedì 30 luglio: Le accuse di Marika e la sua gelosia causano una frattura tra lei e Rosa. Nel frattempo, Mariella e Bice rinsaldano la loro amicizia. Guido compie un passo che potrebbe compromettere definitivamente il suo matrimonio. Clara ed Eduardo si godono gli ultimi giorni prima del parto, convinti di essere al sicuro, mentre Alberto, roso dalla rabbia, è pronto a tutto pur di vendicarsi di Sabbiese. Filippo spera che l'acquisto della radio da parte di Roberto non vada in porto, e Marina si rende conto che il marito sta inasprendo la trattativa per compensare la frustrazione accumulata per il piccolo Tommy.

Rosa litiga con Marika

Mercoledì 31 luglio: Sebbene sembri concentrato sull'acquisizione della radio di Chiara Petrone, Roberto, all'insaputa di Marina, sta tramando qualcosa. Nonostante la grande vicinanza con Guido, Claudia rivaluta l'idea di lasciare Napoli. La pericolosa vicinanza tra Marika e Bice in spiaggia rischia di innescare una vera e propria bomba. Manuel non ha ancora digerito il ritorno anticipato a Napoli, e il suo rapporto con Rosa si fa sempre più teso.

Giovedì 1° agosto: Marika e Bice scoprono di avere molto più in comune di quanto immaginassero. Nel frattempo, Mariella sembra decisa a recuperare il suo rapporto con Guido. Consapevole che il processo per l'affido di Tommaso è alle porte, Roberto è pronto a giocarsi l'ultima carta per screditare Ida. Mentre Renato inizia a pregustare la vacanza in Sicilia, Niko, costretto a cambiare i suoi piani, cerca l'appoggio di Jimmy.

Il Paradiso delle Signore 9: le anticipazioni dal cast per una "nuova stagione destabilizzante!"

Venerdì 2 agosto: La crisi tra Guido e Mariella sembra sempre più irreversibile, tanto che lui decide di passare qualche giorno fuori casa. Sia Niko e Jimmy, sia Giulia, potrebbero dover rinunciare alla vacanza in Sicilia che avrebbe dovuto riunire la famiglia Poggi. La decisione non fa piacere a Renato che ne rimane particolarmente contrariato.