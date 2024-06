Un Posto al Sole, anticipazioni trame dal 1° al 5 luglio 2024: Rosa è al centro di una rissa nel suo quartiere

Un posto al sole torna a farci compagnia con cinque nuovi episodi che andranno in onda dall' 1° al 5 luglio 2024 su Rai 3. Ecco le anticipazioni delle trame delle prossime puntate della ventottesima stagione della soap prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia con protagonista la città di Napoli.

Questa settimana vedremo: nonostante Guido si sforzi di preservare la sua vita di coppia con Mariella, lei percepisce che c'è qualcosa. Dopo aver sedato la rissa di cui Rosa si è resa, suo malgrado, protagonista, lei e Don Antoine approfondiscono la conoscenza reciproca. Niko sembra cementare sempre di più il suo rapporto con Valeria.

Trame degli episodi di Un Posto al sole in onda questa settimana

Lunedì 1° luglio: Rossella avrà una discussione accesa con il padre. Ornella avrà modo di chiarirsi con Luca, che però attraverserà uno dei momenti più difficili e delicati della sua vita, con la consapevolezza di avere Giulia sempre accanto. Ferri è angosciato perché a breve il Tribunale potrebbe sottrargli Tommy, ma intanto vivrà un'emozione inattesa.

Serena si prenderà la sua rivincita sulle gemelle prima di essere coinvolta in una serata familiare imprevista. Intanto, Micaela medita rappresaglie contro di lei, cercando l'alleanza di Manuela, che però non vuole saperne di assecondarla ed è stranita dalla sorta di regressione che sembra stia vivendo la gemella.

Martedì 2 luglio: Ida e Diego gettano le basi per diventare una famiglia accogliendo il figlio della ragazza. Marina e Roberto potrebbero doversi arrendere e accettare che il bambino sia portato via dalla loro casa. Giulia e gli amici si stringono intorno a Luca, consapevoli del momento difficile che sta vivendo. Intanto, Luca dovrà fare i conti con la propria malattia e accettarne le inevitabili conseguenze.

Don Antoine seda la rissa di Rosa con altre persone

Mercoledì 3 luglio: Convinto da Marina, Roberto tenterà di superare l'ossessione per Tommaso e proverà a riprendere in mano la propria vita. Diego darà un'improvvisa scossa alla relazione con Ida. Costretto a prendere atto delle pesanti ripercussioni dell'Alzheimer sulla propria vita lavorativa, Luca prova a reagire affidandosi all'amore di Giulia. Maldisposto verso Niko, Jimmy si prepara a conoscere la nipote di Valeria.

Giovedì 4 luglio: Dopo aver combattuto per non lasciare la propria casa, Rosa scoprirà di essersi fatta dei nemici nel suo quartiere. Messa in crisi dalla proposta di Diego, Ida si confiderà con Raffaele. Jimmy sembra non avere occhi che per Mina, la bella nipotina di Valeria. Tuttavia, zia e nipote non sembrano contarla giusta.

Venerdì 5 luglio: Nonostante Guido si sforzi di preservare la sua vita di coppia con Mariella, lei percepisce che c'è qualcosa che non va e potrebbe apprendere della sua infatuazione per Claudia in un modo molto traumatico. Dopo aver sedato la rissa di cui Rosa si è resa, suo malgrado, protagonista, lei e Don Antoine approfondiscono la conoscenza reciproca. Niko sembra cementare sempre di più il suo rapporto con Valeria, mentre Manuela si mostra apparentemente tranquilla rispetto al suo ex, ma sarà davvero così?