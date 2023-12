Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dall'11 al 15 dicembre

Ecco cosa succederà questa settimana a Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame per le puntate in onda su Rai 3 dall'11 al 15 dicembre 2023

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dall'11 al 15 dicembre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al Sole: Anticipazioni della settimana

Nella prossima settimana di Un Posto al Sole, Ferri e Marina sono preoccupati per la memoria di Lara, temendo le possibili conseguenze sulla loro situazione. Nel frattempo, Rossella prosegue nel perseguire il suo sogno, e Nunzio acquisisce consapevolezza delle difficoltà finanziarie di Michele.

Lunedì 11 dicembre: Le Ombre dell'Aggressione

Ferri e Marina cercano di capire cosa Lara ricordi dell'aggressione, temendo che le indagini possano arrivare a Gabriella Sebillo e compromettere anche loro.

Il concitato salvataggio di Don Raimondo, del quale lo stesso Luca deve renderle merito congratulandosi con lei, non farà recedere Ornella dalla decisione già presa, nonostante gli insistenti tentativi di Raffaele e Viola.

Le spese per il matrimonio di Rossella, e la sua decisione di operare dei drastici tagli, potrebbero creare tensioni tra Silvia e Michele.

Martedì 12 dicembre: Richieste Sorprendenti e Tensioni Finanziarie

Ida rivendica sempre più di essere la vera madre di Tommaso e una nuova e spiazzante richiesta di Lara andrà a minare gli equilibri già fragili tra Ferri, Marina e Ida.

Marina e Roberto temono per il segreto di Ida

Silvia si confida con Giancarlo sul mancato contributo di Michele alle spese per il matrimonio di Rossella e lui non risparmia qualche critica all'ex marito. Decisa a prestare servizio in ambulanza, Rossella ha uno scontro con Riccardo ma trova inaspettatamente il sostegno di Nunzio.

Mercoledì 13 dicembre: Metamorfosi di Lara e Nuovi Intrecci

Già in ansia per la spiazzante metamorfosi di Lara che si dichiara pentita di tutto il male che ha fatto, Marina e Roberto temono che la crescente vicinanza con Diego possa rendere ancora più difficoltosa la gestione del segreto di Ida.

Rossella è determinata a perseguire il suo desiderio di lavorare su un'ambulanza, Nunzio scopre che Michele ha difficoltà a partecipare alle spese di nozze della figlia.

Giovedì 14 dicembre: Sentimenti Delicati e Decisioni Importanti

Tra Ida e Diego comincia a farsi strada un sentimento delicato, Marina e Roberto sono sempre più preoccupati per la vicinanza tra i due ragazzi.

Nunzio scopre che Michele ha problemi economici

Ornella si accinge a fare domanda per il prepensionamento. In colpa nei confronti di Speranza a causa della relazione clandestina con Micaela, Samuel realizza che è arrivato il momento di prendere un'importante decisione.

Venerdì 15 dicembre: Intrighi e Strategie

Preoccupati per l'intimità crescente fra Diego e Ida, Roberto e Marina troveranno un escamotage per convincere la ragazza a partire per la Polonia. Ma dietro quello che sembra un semplice palliativo si nasconde forse una strategia più complessa e pericolosa.

Speranza si illude che la relazione con Samuel possa ancora essere salvata, Mariella e Guido mangiano la foglia e decidono di passare all'azione. Niko pensa che le assenze di Alberto allo studio siano dovute a un piano per ritrovare Clara, ma la realtà è ben diversa.