Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 9 al 13 gennaio 2023

Lunedì 9 gennaio

Veronica vuole trovare un lavoro per contribuire alle spese familiari e alleggerire Ezio, ma non è così semplice. Tancredi, appena arrivato a Milano, promette a Matilde una nuova vita. Umberto prova a corrompere l'ingegner Bonetti che si occupa della ristrutturazione di Palazzo Andreani, appena acquistato da Adelaide e Marcello e, convinto che il suo piano sia andato in porto, si rallegra con Torrebruna. In redazione arriva la notizia che la giornalista che cura la Posta del Cuore sul Paradiso Market non può più occuparsi della rubrica. A gran sorpresa si presenta in Caffetteria una vecchia conoscenza degli Amato, Palma Rizzo, che Salvo è obbligato ad accogliere in casa con il figlio Francesco e Salvatore va a dormire da Armando. Nel frattempo tra Matilde e Vittorio si consuma uno struggente addio: lei ha deciso di dare una seconda possibilità a Tancredi.

Martedì 10 gennaio

Armando riceve a sorpresa la visita di Palma, dispiaciuta per il fatto che Salvatore si sia dovuto trasferire da lui, mentre le Veneri sono molto curiose riguardo al giovane Francesco. Ezio e Gloria, loro malgrado, sono sempre più complici. Veronica continua a cercare lavoro e Gemma chiede aiuto a Roberto. Vittorio ammette che, ora che è tornato Tancredi, ha difficoltà a lavorare a stretto contatto con Matilde facendo finta che tra loro non sia successo nulla, mentre Matilde propone ad Adelaide di occuparsi della Posta del Cuore per Paradiso Market e intanto, per rilassarsi, decide di prendersi una pausa e partire per qualche giorno con il marito.

Mercoledì 11 gennaio

Il supporto incondizionato di Franco e la speranza che Elena convinca Alice a riflettere bene sul da farsi, basteranno a Nunzio per non cedere allo sconforto. Fedele alla vocazione di giornalista impegnato, Michele affronterà nella propria trasmissione un argomento di grande interesse e attualità. Il pressing seduttivo di Micaela inizia a mettere in crisi la fedeltà del povero Samuel.

Giovedì 12 gennaio

Irene, Maria e Clara si rivolgono a Francesco per un guasto in casa e lui risolve il problema. Marcello è molto abbattuto perché nella vendita di Palazzo Andreani vede un fallimento; Ludovica, però, vuole aiutarlo a farsi strada e lo invita, per la sera stessa, a un evento importante al Circolo. Adelaide, invece, escogita un piano per aiutare Matilde e Vittorio a fare chiarezza sulla loro situazione. Dopo essere stata assunta al Paradiso, Veronica capisce che Ezio non è contento e dà le dimissioni, con grande sorpresa di Gemma. Durante la serata al Circolo, Marcello, provocato da Torrebruna, perde il controllo e lo colpisce al volto con un pugno.

Venerdì 13 gennaio

Saputo quanto è accaduto la sera prima al Circolo, Adelaide consiglia a Marcello di scusarsi con Torrebruna, mentre Ludovica decide di chiudere definitivamente con l'ex fidanzato e prende una decisione importante per la sua storia d'amore. Spinto da Armando, Francesco aiuta Salvatore in Caffetteria. Ezio capisce che ha sbagliato e chiede a Veronica di tornare a lavorare al Paradiso. Vittorio prepara una sorpresa per Matilde e i due ritrovano una sintonia lavorativa; intanto Tancredi confida a Umberto la sua strategia per riportare la moglie a Torino. Ludovica dice a Marcello che si è ufficialmente fidanzata con Torrebruna e per il giovane Barbieri è il colpo di grazia.