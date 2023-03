Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal 27 al 31 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 27 marzo al 31 marzo 2023: la soap va in onda dal lunedì al venerdì. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3 alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 27 marzo

L'incidente di Irene provoca un grande allarme in Filippo e Serena. Marina, si sente in colpa per essersi distratta con la bambina e continua a essere ossessionata dalla gelosia per Lara. Per quanto felice per aver superato il suo primo esame all'università, Manuela non riesce a vivere fino in fondo il suo successo. Oggetto delle mire di Micaela, Samuel arriverà a fare un'inaspettata confessione a Nunzio mentre Mariella inizia ad avere dei sospetti sul suo strano comportamento.

Martedì 28 marzo

Nunzio e Samuel sembrano inconsapevoli della situazione del Vulcano, Silvia penserà di potersi affrancare da Alberto e risollevare le sorti del locale con le proprie forze, ma purtroppo Diego sarà costretto ad aprirle gli occhi. Nessuno dei due immagina chi sia il vero responsabile dello shitstorm che ha investito il Vulcano. La tensione fra Marina e Roberto cresce sempre più e Lara ne approfitterà per farsi largo nella vita dell'uomo. Ma una telefonata inattesa potrebbe cambiare le cose.

Mercoledì 29 marzo

Marina e Roberto si impegnano per allontanare le tensioni che stavano minando il loro rapporto ma un'improvvisa emergenza sconvolgerà la loro ritrovata serenità. Le difficoltà finanziarie di Silvia, aggravate dalla sopravvenuta impossibilità di Otello di aiutarla, rischiano di investire anche la sfera privata dei suoi affetti. Samuel dovrà ancora una volta fronteggiare la spavalda intraprendenza di Micaela.

Giovedì 30 marzo

Eugenio sembra deciso ad andare avanti con la separazione, Viola, divisa tra i sentimenti che prova per il marito e per Damiano, realizza che è arrivato il momento di prendere una decisione. Roberto e Lara vivranno un momento di forte apprensione. Marina, intanto, sembra patire sempre di più la presenza di Lara nella vita del marito. Deciso a rimettere in sesto una vecchia moto, Otello coinvolge Franco nel suo progetto.

Venerdì 31 marzo

Il piano per accorciare le distanze con Ferri sembra dare i suoi frutti, ma fin dove si spingerà Lara? E come reagirà Marina ai suoi tentativi di manipolazione? Dopo essersi riconciliati, Viola ed Eugenio si accingono a dare la bella notizia ad Antonio e al resto della famiglia, mentre lo strano comportamento di Renato comincia a suscitare qualche dubbio e perplessità in Giulia.