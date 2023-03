Un Posto al Sole: anticipazioni delle trame dal marzo13 al 17 marzo 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Un posto al sole riferite alle puntate in onda dal 13 marzo al 17 marzo 202: la soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa su Rai3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.

Lunedì 13 marzo

Viola si scoprirà terribilmente in pena per le sorti di Damiano che potrebbe essere stato ferito gravemente, nel corso di un nuovo raid criminale. I sentimenti e la preoccupazione che Viola proverà per il poliziotto, potrebbero preparare il terreno a un epilogo spiazzante. Giulia e Angela, intanto, avranno modo di conoscere meglio Rosa e scoprire che il suo atteggiamento duro e spesso aggressivo, è la conseguenza della vita difficile che ha dovuto finora affrontare. Serena si sentirà in imbarazzo nei confronti di Marina. Lara sembra sempre più intenzionata a usare il bambino come uno strumento per minare la serenità e la stabilità del rapporto tra Roberto e Marina.

Martedì 14 marzo

Viola prende coscienza dei propri sentimenti e si interroga sull'opportunità di parlarne apertamente a Eugenio, questi le farà una proposta che la metterà ancora più in difficoltà. Roberto farà un passo importante verso Lara ma al tempo stesso cercherà di rassicurare Marina tutelando il loro futuro.

Mercoledì 15 marzo

Un appuntamento al buio orchestrato da Micaela rischia di sminuire l'immagine di Manuela agli occhi di Niko. Dopo le intense parole di Damiano ed Eugenio, Viola è chiamata a prendere una decisione sulla propria vita sentimentale. Il ritorno di Otello a Indica sarà motivo di apprensione per i suoi amici e i suoi familiari.

Giovedì 16 marzo

Raffaele e Renato, preoccupati per l'amico Otello che se ne sta da solo con il suo dolore a Indica, cercheranno di convincerlo a tornare a Napoli. Manuela continua a provare dei sentimenti per Niko che le dà dei segnali contrastanti che la destabilizzano e la indurranno ad andare avanti con la sua vita, provando a dimenticarlo. Mentre Rosa svolge il suo primo giorno di servizio in Terrazza, Franco incontra Damiano e i due discutono della forte tensione che si respira per le strade del centro storico e dell'ultimo arrivato, Eduardo Sabbiese.

Venerdì 17 marzo

Dopo aver conosciuto l'architetta che si occuperà dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dello studio, Alberto farà una proposta inaspettata a Silvia. Otello torna a Napoli dove verrà accolto dall'affetto degli amici. Deciso a trovare un modo per aiutare Otello a distrarsi, Guido chiederà aiuto a Franco e a Nunzio. Silvia potrà contare sulla vicinanza di Michele, mentre la distanza con Giancarlo sembrerà acuirsi.