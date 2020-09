Un posto al sole anticipazioni 9 settembre 2020: Viola ed Eugenio ai ferri corti

Un posto al sole torna mercoledì 9 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio e fin dalle anticipazioni la parola fine sembra essere sempre più vicina per la relazione tra Eugenio e Viola, ormai piombata in una crisi irrecuperabile.

L'ostilità di Viola nei confronti del marito, infatti, non sembra scemare. Un imprevisto impedisce a Serena di assistere alla recita della figlia, ma Irene e Filippo troveranno il modo di farle godere comunque lo spettacolo.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 9 settembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.