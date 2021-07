Un posto al sole anticipazioni 9 luglio 2021: stasera su Rai3 un doppio appuntamento

Un posto al sole torna su Rai3, in questo venerdì 9 luglio 2021, con un doppio appuntamento. L'amata soap partenopea, infatti, recupererà stasera la puntata non andata in onda ieri, quando il terzo canale RAI ha dedicato l'intera programmazione a Raffaella Carrà.

Le anticipazioni annunciano che, nel primo episodio in onda alle 20:20, cresce la preoccupazione per Filippo che sembra aver dimenticato gli ultimi dieci anni di vita. E mentre Serena vive la frustrazione di non potergli stare accanto, Filippo comincia a realizzare quello che gli è successo.

Per Patrizio è arrivato il momento di parlare con Rossella. Deciso a stare alla larga da Brenda Esposito, Jimmy prenderà una decisione davvero inaspettata.

Nel secondo episodio, in onda alle 20:45, Filippo cerca di scavare nella sua memoria nel tentativo di rimettere insieme i pezzi della sua vita, Serena, angosciata, dovrà spiegare a Irene il motivo per cui non può ancora vedere suo padre. Jimmy, nonostante i dubbi di Renato, non sembra voler recedere dal proposito di iscriversi al corso di danza estivo. Silvia, dopo aver deciso di troncare con Giancarlo, dovrà fare i conti con il rimpianto e la nostalgia.