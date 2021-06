Un posto al sole anticipazioni 9 giugno 2021: Pietro Abbate è arrivato al capolinea?

Un posto al sole torna domani, mercoledì 9 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni trovano Pietro in grave difficoltà e braccato su tutti i fronti.

L'Abbate infatti non è stato messo all'angolo solo dalla strategia difensiva di Marina ma è anche allarmato dai ricatti di Biagio e costretto a subire le decisioni di Men'kov, che intende limitare la sua libertà d'azione.

Lara prenderà una sorprendente iniziativa che sorprenderà Roberto Ferri.

Malgrado avverta un forte trasporto per Patrizio, Clara frena il proprio istinto perchè ancora una volta è decisa a mettere il bene del suo bambino davanti a tutto. Suo malgrado, Guido si ritroverà coinvolto nell'eterna sfida tra Raffaele e Renato.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, mercoledì 9 giugno 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.