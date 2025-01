Un posto al sole anticipazioni 9 gennaio: Rossella ed Enrica si alleano contro Fusco

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 9 gennaio, su Rai 3, alle 20:50: Rosa in difficoltà tra amore e studio. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente:

Sempre più esasperata dagli abusi di potere del primario Fusco, Rossella si adopera per aiutare Enrica a liberarsi dalla sua influenza. Rosa, già provata dal suo passato, fatica ad accettare i tentennamenti di Pino davanti alla sua richiesta di darle spazio e tempo, dopo il bacio che si sono scambiati.

Mentre Micaela intensifica i suoi tentativi di seduzione, Samuel si impone di resistere alle sue avances. Ma l'equilibrio è precario, e la forza di volontà dello chef potrebbe non bastare. Nonostante la sua determinazione, Samuel potrebbe cedere a una passione anche se questa sarebbe in grado di complicare ulteriormente la sua vita sentimentale.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: il piano di Manuela per salvare Samuel

Rossella riesce a convincere Enrica a segnalare ufficialmente il comportamento inappropriato del dottor Fusco presso la Direzione Sanitaria. Un passo coraggioso che potrebbe finalmente incrinare l'arroganza del primario, ma che rischia di avere ripercussioni imprevedibili per entrambe. Per Rosa, il momento non è dei migliori. Le incertezze sentimentali nel rapporto con Pino e le crescenti difficoltà nel conciliare la scuola serale con il resto della sua vita la fanno sentire sopraffatta

Dopo un altro cedimento alle avances di Micaela, Samuel si sente intrappolato in un circolo vizioso da cui sembra quasi impossibile uscire. Ma Manuela, con il suo intuito e la sua risolutezza, escogita un'idea che potrebbe aiutare lo chef a rompere il legame tossico che lo lega alla sua tentatrice.