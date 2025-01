Un posto al sole anticipazioni 8 gennaio: Rosa chiede tempo a Pino, Samuel cerca di resistere a Micaela

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 8 gennaio alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Rossella continua la sua lotta contro Fusco. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo aver saputo da Giulia la notizia riguardante don Antoine, Rosa si rende conto di dover fare ordine nei propri sentimenti. Il recente bacio con Pino e i ricordi legati a Damiano la spingono a riflettere profondamente sul suo passato e sul futuro. Durante la cena con i Gagliotti, Marina, con la sua solita determinazione, mostrerà Roberto il suo disappunto per l'iniziativa presa dal marito senza consultarla.

Nel frattempo, Michele ritrova nuovi stimoli per proseguire la sua indagine sul caporalato. Il giornalista porta avanti la sua inchiesta nonostante le continue pressioni e gli ostacoli posti da Roberto Ferri. Approfittando della partenza della famiglia Sartori, Micaela non perde occasione per mettersi nei guai, coinvolgendo il povero Samuel, che rischia di trovarsi invischiato in una delle sue trovate.

La relazione tra Pino e Rosa si complica

Anticipazioni di Un posto al sole: Rosa riceve un altro duro colpo

Sempre più esasperata dagli abusi di potere del primario Fusco, Rossella si adopera per aiutare Enrica a liberarsi dalla sua influenza. Nonostante i rischi personali e professionali, Rossella è determinata a contrastare Fusco, rafforzando il legame di fiducia con la collega e cercando di farle trovare il coraggio di reagire.

I sentimenti tra Rosa e Pino attraversano una fase delicata. Rosa, già provata dal suo passato, fatica ad accettare i tentennamenti di Pino davanti alla sua richiesta di darle spazio e tempo, dopo il bacio che si sono scambiati. A peggiorare la situazione, un nuovo e inaspettato colpo rischia di minare ulteriormente il fragile equilibrio della donna.

Mentre Micaela intensifica i suoi tentativi di seduzione, Samuel si impone di resistere alle sue avances. Ma l'equilibrio è precario, e la forza di volontà dello chef potrebbe non bastare. Nonostante la sua volontà, Samuel potrebbe cedere a una passione in grado di complicare ulteriormente la sua vita sentimentale.