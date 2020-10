Un posto al sole anticipazioni 7 ottobre 2020: Niko si riavvicina a Susanna?

Un posto al sole torna mercoledì 7 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Niko comincia a ripensare al suo rapporto con Susanna. Ci sarà un tentativo di riavvicinamento?

Preso di mira da alcuni bulletti, Jimmy vive un momento di fragilità che spingerà Bianca a difenderlo e Niko a mettere in discussione la propria netta chiusura nei confronti di Susanna. L'intervento di Silvia avrà convinto Patrizio, Alex e Samuel a smussare le tensioni che stanno appesantendo l'atmosfera del caffè Vulcano? Dopo aver avuto conferma della presenza di Cinzia in casa di Cotugno, Guido e Cerruti provano ad aprire gli occhi al collega.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per mercoledì 7 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.