Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: Micaela mette nei guai Samuel, Rosa fa ordine nei suoi sentimenti

Un Posto al Sole torna martedì 7 gennaio su Rai 3 alle 20:50. In questa puntata Marina e Roberto hanno un confronto sulla coppia Gagliotti . La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo il bacio con Pino, Rosa si ritrova a fare i conti con un turbinio di emozioni e i sentimenti irrisolti per Damiano riemergono, mettendola davanti a una scelta difficile: restare ancorata al passato o aprirsi a nuove possibilità. Nel frattempo, Luca è lontano da Napoli per alcuni controlli medici.

Giulia riceve una notizia inaspettata riguardante don Antoine, e si affretta a riportarla a Rosa che ne rimane sconvolta. Sul fronte dei Ferri, Marina si mostra contrariata per la decisione di Roberto di invitare a cena Gennaro Gagliotti e sua moglie senza averla consultata. Offesa dal gesto, decide di vendicarsi mettendo a disagio i loro ospiti.

Michele riprende l'inchiesta sul caporalato

Anticipazioni Un posto al sole: Michele trova nuovi stimoli per l'inchiesta sul caporalato

Dopo aver saputo da Giulia la notizia riguardante don Antoine, Rosa si rende conto di dover fare ordine nei propri sentimenti. Il recente bacio con Pino e i ricordi legati a Damiano la spingono a riflettere profondamente sul suo passato e sul futuro, con la possibilità di aprirsi finalmente a un nuovo amore.

La cena con i Gagliotti si rivela più che un semplice incontro formale: Marina, con la sua solita determinazione, chiarirà a Roberto la sua posizione sulla coppia, non nascondendo il suo disappunto per l'iniziativa presa dal marito senza consultarla. Nel frattempo, Michele ritrova nuovi stimoli per proseguire la sua indagine sul caporalato.

Il giornalista porta avanti la sua inchiesta nonostante le continue pressioni e gli ostacoli posti da Roberto Ferri. Approfittando della partenza della famiglia Sartori, Micaela non perde occasione per mettersi nei guai: questa volta, però, le sue azioni potrebbero avere conseguenze impreviste per il povero Samuel, che rischia di trovarsi invischiato in una delle sue trovate.