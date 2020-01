Un posto al sole anticipazioni 7 gennaio 2020: per Serena e Filippo è il momento della resa dei conti

Un posto al sole torna martedì 7 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di una fine delle vacanze natalizie davvero funesta per Serena e Filippo.

Mettendo insieme i pezzi, Serena costringe Filippo a un duro confronto. Silvia e Arianna offrono a Patrizio di lavorare di nuovo al Vulcano,lui chiede più soldi ma qualcuno potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Fallito il tentativo di Raffaele e Ornella di far fare pace a Renato e Otello, quest'ultimo prende una decisione che potrebbe gettare il rapporto con il coinquilino nel caos più totale.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 7 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 6 gennaio 2020.