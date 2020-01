Un posto al sole anticipazioni 6 gennaio 2020: Serena sospetta di Filippo

Un posto al sole torna lunedì 6 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di un'Epifania parecchio turbolenta in casa di Filippo e Serena.

Serena è improvvisamente insospettita dallo strano comportamento del marito: scoprirà cos'è successo tra Filippo e Viviana? Mentre Carla e Mia sembrano cominciare a costruire un bel rapporto, Vittorio non vede l'ora che Alex riprenda a lavorare al Vulcano per stare più spesso con lei. Raffaele trova un escamotage per cercare di sedare le tensioni tra Otello e Renato.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 6 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Un posto al sole andrà regolarmente in onda anche nel giorno dell'Epifania, al contrario delle soap di Mediaset, Una vita e Il segreto, che torneranno in onda direttamente martedì 7 gennaio.