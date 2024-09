Un Posto al Sole anticipazioni 6 settembre: Ida in ansia per il processo, Manuela affronta Costabile

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani, eccezionalmente, alle 20:30 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 6 settembre su Rai 3, eccezionalmente alle 20:30: unizia il processo contro a carico di Magdalena e Lara.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Il futuro del Parco Archeologico è in bilico

Il tanto atteso processo contro Magdalena e Lara è finalmente iniziato, portando una grande tensione tra i protagonisti. Ida si prepara con ansia al grande giorno, preoccupata, che la zia possa influenzare negativamente la sua posizione mettendole i giudici contro. La donna è sostenuta dall'affetto e dal supporto di Diego. La sua determinazione è messa alla prova in questo momento cruciale.

Manuela, frustrata e rabbiosa per l'atteggiamento sconsiderato di Costabile, teme che il suo ambizioso progetto per il parco archeologico sia destinato al fallimento. Tuttavia, Filippo e Serena propongono un'iniziativa che potrebbe dare una nuova speranza a Manuela e rilanciare quello che per la ragazza è il sogno di una vita.

Nel frattempo, Nunzio e Rossella si uniscono per cercare di convincere Samuel a rimanere a Napoli e non trasferirsi a Berlino per stare con Micaela. I due amici si preoccupano delle conseguenze che questo cambiamento potrebbe avere sul ragazzo Samuel e cercano di trovare un modo per farlo riflettere sulle sue decisioni.