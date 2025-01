Un posto al sole anticipazioni 6 gennaio: Rosa confusa tra il bacio con Pino e i sentimenti per Damiano

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 6 gennaio su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Luca è lontano da Napoli per accertamenti. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Enrica si confida con Rossella, rivelando i comportamenti molesti del primario Fusco. Determinata a sostenerla, Rossella affronta apertamente il primario. Intanto, Nunzio e Diego pianificano di allontanare Samuel durante la notte di Capodanno, ma i loro sforzi incontrano imprevisti. Michele si appresta a condurre la sua ultima trasmissione su Radio Golfo 99.

Questo momento segna un punto di svolta sia per lui sia per il futuro della radio, reso incerto dai suoi contrasti con Roberto Ferri. Marina, nel tentativo di salvare il rapporto con Ferri, decide di lasciare a lui il controllo degli affari lavorativi. Nel frattempo, Bice, convinta che Massaro la stia spiando per gelosia, scopre che in realtà l'uomo sta conducendo un'indagine su Troncone.

Giulia ha una notizia su don Antoine

Dopo il bacio con Pino, Rosa si ritrova a fare i conti con un turbinio di emozioni e con il suo passato, che continua a tormentarla. Nonostante il tentativo di andare avanti, i sentimenti irrisolti per Damiano riemergono, mettendola davanti a una scelta difficile: restare ancorata al passato o aprirsi a nuove possibilità.

Nel frattempo, Luca, lontano da Napoli per alcuni controlli medici, lascia un vuoto che si fa sentire nel gruppo. Al suo rientro dalle vacanze, Giulia riceve una notizia inaspettata riguardante don Antoine, e si affretta a riportarla a Rosa che ne rimarrà sconvolta e deciderà di darsi da fare per capire bene cosa sta succedendo al sacerdote.

Sul fronte dei Ferri, Marina si mostra contrariata per la decisione di Roberto di invitare a cena Gennaro Gagliotti e sua moglie senza averla consultata. Offesa dal gesto, decide di vendicarsi con una mossa sottile ma pungente, che potrebbe mettere a disagio i loro ospiti e ristabilire il suo ruolo nella dinamica familiare.