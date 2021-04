Un posto al sole anticipazioni 6 aprile 2021: il gesto clamoroso di Alberto

Un posto al sole torna domani, martedì 6 aprile 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni annunciano un gesto clamoroso da parte di Alberto, incapace di accettare la fine della sua relazione.

Patrizio continua ad essere molto sensibile alle vicende che riguardano Clara ma Alberto, che gli imputa parte della fine della sua relazione con la donna, lo prenderà di mira. E proprio il Palladini, incapace di accettare la rottura, si renderà protagonista di un clamoroso colpo di testa.

Diviso tra la ricerca del sabotatore dei Cantieri e la gestione della delicata situazione medica di Filippo, Roberto Ferri è sempre più sotto pressione.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 6 aprile 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.